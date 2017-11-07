АиФ: ЧСГС вытесняет импорт с рынка

Можно ли зайти на рынок, где все позиции заняты, в том числе зарубежными производителями? Или же построить буквально в чистом поле завод, продукция которого будет востребована как на внутреннем, так и на внешнем рынках? История успеха ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (Группа компаний «LD Трубопроводная арматура») доказывает, что это возможно. В этом году компания отмечает 25-летие своей деятельности, а также 15 лет с того момента, как начал работать завод по выпуску шаровых кранов.

Предприятие можно назвать чисто российским. Это касается и капитала, и комплектующих, 90% которых изготавливают в подразделениях компании. Металл здесь используют также только отечественный. Так что компания являет собой один из самых ярких примеров эффективного импортозамещения - шаровые краны, продукцию из латунного металла, фланцы уже нет необходимости покупать за рубежом.

Только в прошлом году на предприятии выпустили 1,086 млн кранов. В результате сейчас на рынке страны большая часть арматуры - российского производства. «Собственно импортозамещением мы занялись задолго до санкций и экономического кризиса, - рассказывает директор предприятия Дмитрий Левин.- Когда мы начали работать, доля импортной арматуры, в частности шаровых кранов, достигала 75%. Российские аналоги тоже были, но они не устраивали потребителей по качеству. Мы поставили цель превосходить зарубежную продукцию по качеству, но не по цене. И эту амбициозную задачу мы выполнили. Дело в том, что зарубежные производители используют свой металл, зачастую он не адаптирован под наши условия. Мы же смогли учесть российские стандарты и требования».

Впрочем, на предприятии не собирались останавливаться лишь на производстве шаровых кранов. Удалось наладить выпуск латунной арматуры, действует крупный завод. Прежде в России работали лишь два латунных производства, которые, конечно, не могли покрыть все потребности. Остальное завозили из-за границы. Учитывая, что теплосети представляют собой стратегический объект, такая зависимость была опасной.

«Если бы санкции ввели лет 10 назад, мы бы остались без латунной арматуры, - объясняет Дмитрий Левин. - Сейчас зависимости от импортных поставщиков уже нет. Мы доказали, что наша латунная арматура может быть не хуже итальянской и не дороже китайской. Да и, к слову, то, что китайская продукция дешёвая, уже далеко не всегда соответствует действительности. Перспективы огромные, спрос на латунную арматуру (краны, элементы трубопроводов, фильтры) очень велик».

Кроме того, на ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» приступили к выпуску другой востребованной продукции - фланца, элемента соединения труб. Это следующая ниша,

откуда можно вытеснить китайские товары, так как фланец челябинского предприятия более качественный и доступный по цене за счёт того, что не облагается таможенными сборами.

Запустили в этом году в компании и выпуск поворотно-дисковых затворов. Планируется увеличить их ассортимент, как и шаровых кранов. В среднесрочной перспективе в планах - выйти на новые рынки и начать выпуск кранов среднего давления для нефтегазовой промышленности.

«Хотелось бы поблагодарить и наше государство, и потребителей за поддержку, - говорит Дмитрий Левин. - Мы видим, что нашей продукции доверяют, она востребована. А если спрос растёт, то есть возможность развиваться даже без налоговых льгот. Для наших клиентов мы создаём максимально комфортные условия - образно говоря, им достаточно протянуть руку и получить продукцию, а всё сопровождение мы берём на себя. Говорим открыто обо всех свойствах нашей продукции и убедились, что чем более мы откровенны с заказчиками, тем дольше они с нами сотрудничают».

Примечательно, что открытая атмосфера царит и в самом коллективе, где трудится почти тысяча человек. Здесь поддерживают не только способность нестандартно мыслить, выдвигать новые идеи, но и здоровый дух. Помимо соцпакета, работникам оплачивают посещение спортзала. Команда предприятия участвует в соревнованиях в Уфе, Екатеринбурге, других городах. Есть своя команда по картингу, которая показала неплохие результаты даже на международных состязаниях в Париже и Дубае. Сотрудники регулярно сдают нормы ГТО. А что касается самого предприятия, то можно сказать, что свою норму ГТО в экономике оно уже перевыполнило.

По материалам АиФ Челябинск



