НОВОЕ ВИДЕО НА НАШЕМ YOUTUBE-КАНАЛЕ

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03 ноября, 2017 0
По ссылке вы можете посмотреть доклад Фатьянова Д. С., директора по продажам ООО «Завод кольцевых заготовок» (Омск) на тему «Перспективный способ изготовления фланцев по ГОСТ 33259 методом центробежного электрошлакового переплава».
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