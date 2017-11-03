НОВОЕ ВИДЕО НА НАШЕМ YOUTUBE-КАНАЛЕ

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03 ноября, 2017
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вы можете посмотреть доклад Фатьянова Д. С., директора по продажам ООО «Завод кольцевых заготовок» (Омск) на тему «Перспективный способ изготовления фланцев по ГОСТ 33259 методом центробежного электрошлакового переплава».
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