В Чебоксарах открылся новый цех «БИРС Арматура»

Новый цех по производству трубопроводной арматуры ООО «БИРС Арматура» открылся во вторник на территории индустриального парка Чебоксар, сообщает пресс-служба администрации главы Чувашской Республики. «В целях поддержки бизнеса в Чебоксарах под строительство индустриального парка был выделен земельный участок, к нему проведены необходимые инженерные коммуникации, чтобы предприниматели могли запустить здесь новые производства», — привели в пресс-службе слова главы Чувашии Михаила Игнатьева на церемонии открытия. Он отметил, что арматуростроение является новой отраслью для республики, при этом выпускаемая продукция весьма востребована в газовой, нефтяной, химической промышленности и машиностроении.

Новый цех производит трубопроводную арматуру, предназначенную для эксплуатации в среде низких или высоких температур, при большом давлении, в условиях Крайнего Севера. Продукция предприятия использовалась при строительстве газопровода "Бованенково-Ухта-2", уточнили в пресс-службе.

В настоящее время в Чебоксарах реализуются два проекта по созданию индустриальных парков в сфере промышленного производства и инноваций. В индустриальных парках площадью 47 гектаров предусматривается размещение 26 резидентов, которые планируют создать около 1300 новых рабочих мест. Объем инвестиций в индустриальные проекты парков составит более 2,5 миллиардов рублей, добавили в пресс-службе.

Завод трубопроводной арматуры «БИРС Арматура» является производственным подразделением промышленной группы БИРС. Предприятие специализируется на разработке и серийном изготовлении трубопроводной арматуры. В рамках действующей программы импортозамещения предприятие полным циклом производит запорные, регулирующие, поворотные, обратные клапаны и некоторые другие типы трубопроводной арматуры. Наличие заготовительного, литейного, механообрабатывающего, инструментального и сборочного производств позволяет осуществлять 100% контроль качества продукции на всех этапах технологической цепочки. Собственный конструкторско-технологический отдел обеспечивает не только сопровождение серийного производства, но и занимается разработкой и внедрением новой техники и технологий. Выпускаемая арматура предназначена для применения на трубопроводах наружных и внутренних тепловых сетей, транспортирующих горячую и холодную воду, пар; трубопроводах для транспортировки нефтепродуктов, природного газа, а также других жидких и газообразных сред не агрессивных к материалам арматуры.

По материалам РИА Новости



