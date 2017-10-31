ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КЛАПАНЫ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ПРОИЗВОДСТВА СП «ТЕРМОБРЕСТ»

СП «Термобрест» завершило испытание новой линейки электромагнитных клапанов серии ВН номинальными диаметрами DN 65 – 150 для установки на вертикальных участках трубопроводов. С 01.11.2017 г. клапаны доступны для заказа у официальных дилеров. Изменения по монтажному положению клапанов будут внесены в технический каталог, размещенный на официальном сайте предприятия, до 10 ноября 2017 года.

На складе предприятия имеется комплектация для клапанов действовавшего исполнения с установкой только на горизонтальных трубопроводах. До выработки складского запаса деталей к клапанам старого исполнения выпуск этих типов клапанов будет идти параллельно. В дальнейшем все клапаны производства СП «ТермоБрест», номинальными диаметрами DN 65 – 150 будут изготавливаться в одном исполнении, с возможностью установки на горизонтальных и вертикальных участках трубопровода. Стоимость клапанов обоих исполнений одинаковая.

СП «ТермоБрест» ООО занимается разработкой и производством широкой гаммы трубопроводной арматуры и компонентов автоматики безопасности, дистанционного управления и регулирования энергетических установок, газогорелочных устройств паровых и водогрейных котлов, газовых теплогенераторов, бытовых отопительных установок, а также установок в технологических трубопроводных системах, использующих в качестве топлива природный и сжиженный газ. Завод имеет собственные производственные мощности и штат сотрудников высокой квалификации. Номенклатура производимой продукции составляет более 3000 типов и модификаций изделий. Вся продукция, выпускаемая на предприятии, сертифицирована и имеет соответствующее разрешение на применение в странах СНГ и Европейского Союза.

По материалам пресс-службы РГК «ПАЛЮР»



