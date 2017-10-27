Новый испытательный стенд производства НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС»

Техническими специалистами компании разработан новый испытательный стенд ГАКС-И-6-10/300С, предназначенный для проведения гидравлических и пневматических испытаний трубопроводной арматуры. На стенде испытывается общепромышленная трубопроводная арматура: задвижки клиновые, шаровые и пробковые краны, запорные клапаны (вентили), обратные клапаны и дисковые затворы.
НАЗНАЧЕНИЕ
● Гидравлические испытания:
– на прочность и плотность материала корпусных деталей,
– на герметичность затвора, сальниковой набивки и прокладочных соединений.
● Пневматические испытания на герметичность затвора.
ИСПЫТЫВАЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ
● Общепромышленная арматура:
– задвижки клиновые;
– шаровые и пробковые краны;
– запорные клапаны (вентили);
– обратные клапаны;
– дисковые затворы.
ТИПЫ ПРИСОЕДИНЕНИЯ АРМАТУРЫ
● Фланцевое.
● Под приварку.
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ СРЕДЫ
● Вода, Рпр.max до 45 МПа.
● Воздух, Рmax до 0,6 МПа.
ЭНЕРГОНОСИТЕЛЬ СТЕНДА
● Сжатый воздух давлением 0,4…0,6 МПа.
ИСТОЧНИКИ ДАВЛЕНИЯ
● Пневмоуправляемая насосная станция типа ГАКС-Д-5-50/24РП.
● Маслостанция до 24,0 МПа.
СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТОВ ИСПЫТАНИЙ
● ГОСТ 33257, ГОСТ 356, ГОСТ 5761, ГОСТ 5762, ГОСТ 9544, ГОСТ 54808.
ОПИСАНИЕ И ДОСТОИНСТВА
● Гидропривод для герметизации испытываемых изделий. Рраб.max до 24,0 МПа.
● Гидропривод перемещения правого стола для быстрой настройки стенда на строительную длину испытываемой арматуры.
● Заполнение внутренней полости арматуры, стравливание воздуха из полости изделия, слив испытательной среды после испытания при помощи навесных запорных органов (в т.ч. при помощи быстроразъемных соединений).
● Применение быстроразъемных соединений при проведении испытаний на герметичность затвора с обеих сторон без переустановки арматуры сокращает время испытаний и увеличивает производительность.
● Точность измерения и протоколирование результатов испытаний достигается при использовании электронного прибора «СЕЙТРОНИК ПГ10-2» или автоматизированной электронной системы «СЕЙТРОНИК СИР-ПГ-300».
● Комплект сменных быстроустанавливаемых заглушек определяется строго на основании оформленного Заказчиком опросного листа.
По материалам пресс-службы НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС»