Новый испытательный стенд производства НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС»

Техническими специалистами компании разработан новый испытательный стенд ГАКС-И-6-10/300С, предназначенный для проведения гидравлических и пневматических испытаний трубопроводной арматуры. На стенде испытывается общепромышленная трубопроводная арматура: задвижки клиновые, шаровые и пробковые краны, запорные клапаны (вентили), обратные клапаны и дисковые затворы.

НАЗНАЧЕНИЕ

● Гидравлические испытания:

– на прочность и плотность материала корпусных деталей,

– на герметичность затвора, сальниковой набивки и прокладочных соединений.

● Пневматические испытания на герметичность затвора.

ИСПЫТЫВАЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ

● Общепромышленная арматура:

– задвижки клиновые;

– шаровые и пробковые краны;

– запорные клапаны (вентили);

– обратные клапаны;

– дисковые затворы.

ТИПЫ ПРИСОЕДИНЕНИЯ АРМАТУРЫ

● Фланцевое.

● Под приварку.

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ СРЕДЫ

● Вода, Рпр.max до 45 МПа.

● Воздух, Рmax до 0,6 МПа.

ЭНЕРГОНОСИТЕЛЬ СТЕНДА

● Сжатый воздух давлением 0,4…0,6 МПа.

ИСТОЧНИКИ ДАВЛЕНИЯ

● Пневмоуправляемая насосная станция типа ГАКС-Д-5-50/24РП.

● Маслостанция до 24,0 МПа.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТОВ ИСПЫТАНИЙ

● ГОСТ 33257, ГОСТ 356, ГОСТ 5761, ГОСТ 5762, ГОСТ 9544, ГОСТ 54808.

ОПИСАНИЕ И ДОСТОИНСТВА

● Гидропривод для герметизации испытываемых изделий. Рраб.max до 24,0 МПа.

● Гидропривод перемещения правого стола для быстрой настройки стенда на строительную длину испытываемой арматуры.

● Заполнение внутренней полости арматуры, стравливание воздуха из полости изделия, слив испытательной среды после испытания при помощи навесных запорных органов (в т.ч. при помощи быстроразъемных соединений).

● Применение быстроразъемных соединений при проведении испытаний на герметичность затвора с обеих сторон без переустановки арматуры сокращает время испытаний и увеличивает производительность.

● Точность измерения и протоколирование результатов испытаний достигается при использовании электронного прибора «СЕЙТРОНИК ПГ10-2» или автоматизированной электронной системы «СЕЙТРОНИК СИР-ПГ-300».

● Комплект сменных быстроустанавливаемых заглушек определяется строго на основании оформленного Заказчиком опросного листа.

По материалам пресс-службы НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС»



