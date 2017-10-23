ПАЗ может сменить собственника

По информации Первого пензенского портала Пензенский арматурный завод скоро может сменить собственника. За контроль над предприятием борются сразу несколько крупных региональных бизнесменов. Вероятная смена собственника не случайна: по информации источников, с июня 2017 года завод накопил большую задолженность по зарплатам перед своими работниками. На предприятии трудятся около двухсот человек, и руководство задолжало им порядка 20 млн. рублей. Ситуация накалена до предела: работники готовы выйти на забастовку с требованием отдать их заработанные деньги. Кроме того, ПАЗ накопил долги перед налоговиками: на сегодняшний день эта сумма составляет около 20 млн. рублей. Кроме того, у предприятия образовалась кредиторская задолженность. В итоге, в сумме долги предприятия составляют 81 млн. рублей. Таким образом, арматурный завод приближается к скорому банкротству.

В то же время областное руководство ищет все возможные способы для спасения предприятия. Губернатор Иван Белозерцев лично заинтересован в сохранении производства и рабочих мест. Однако сейчас хорошо понятно, что при большой кредиторской задолженности нынешнее руководство не сможет удержать предприятие. По информации наших источников, в ближайшее время на Пензенском арматурном заводе может произойти смена руководства. Среди возможных претендентов называют председателя совета директоров ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ», президента Ассоциации промышленников Пензенской области Олега Шаповала. Вторым заинтересованным лицом является совладелец транспортной корпорации «Дилижанс» Олег Фомин.

Наши эксперты считают, что каждый из этих раскладов может по-разному определить дальнейшую судьбу предприятия. Сможет ли спасти завод Олег Шаповал? Учитывая его многолетний опыт работы в промышленности в роли управленца – вероятнее всего да. В то же время, господин Шаповал достаточно перегружен работой и может просто не успеть уделить достаточно времени ПАЗу. Плюс к этому, источники сомневаются, что он сможет в короткие сроки найти 60 млн. рублей для спасения предприятия: эта сумма – вопрос жизни и смерти, и она должна быть найдена к декабрю.

Интерес же Олега Фомина к получению контроля над предприятием вызывает у экспертов беспокойство. Все хорошо помнят об отношении господина Фомина и его бизнес-партнеров к банкротству крупнейшего «Саратовского авиационного завода». Если ПАЗ попадет в руки Олега Фомина, то предприятие могут уничтожить по схожему сценарию. Фомин вряд ли заинтересован в спасении завода и дальнейшем развитии производства. Однако, 4 гектара земли под застройку в достаточно близком к центру города месте – крайне выгодный актив.

«На завод придет конкурсный управляющий, потом доведут его до банкротства и купят на торгах за бесценок – за несколько рублей – огромный завод со всем имуществом, - сообщает источник. - Регион не заинтересован в подобном сценарии. Ведь завод – это налоги, рабочие места, производство».

Судьба ПАЗа станет известна в конце 2017 года. Пока не известно, кто окажется более удачливым и сможет выкупить крупное предприятие вместе со всеми его долгами. Возможно, считают наши источники, есть и третья фигура, о которой пока ничего не известно. В любом случае, руководство региона готово поддержать именно того, кто завод и его работников сможет спасти.

По материалам Первого Пензенского Портала



