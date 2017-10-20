«СПД «БИРС» получил гарантийную поддержку Корпорации МСП

ООО «СПД «БИРС» получило кредит в Промсвязьбанке на сумму 25 млн рублей по ставке 10,6 % годовых. Кредит получен под поручительство Корпорации МСП в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. Финансирование направлено на развитие нового производства электроприводов, встраиваемых в трубопроводную арматуру. Оно будет открыто в индустриальном парке города Чебоксары. Открытие производства позволит компании повысить степень локализации конечной продукции. Раньше такие электроприводы закупались за рубежом.

«Реализация мер господдержки позволяет привлекать доступные средства на развитие бизнеса по невысоким ставкам: 10,6% для малого и 9,6% — для среднего. Промсвязьбанк является одним из банков-партнеров Корпорации МСП. Так, по Программе стимулирования кредитования субъектов МСП, реализуемой Корпорацией совместно с Банком России, объем выданных банком кредитных средств превысил 5 млрд рублей, с января по октябрь текущего года мы заключили 61 кредитный договор с компаниями из разных регионов России», — отметила Алена Сокова, начальник управления партнерских программ среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка.

ООО «СПД «БИРС» — инжиниринговая компания, занимающаяся разработкой, производством и внедрением продукции в сфере арматуростроения. В число заказчиков предприятия входят крупнейшие энергетические и нефтедобывающие компании, металлургические и химические предприятия и др. На 19 октября 2017 года в Республике Чувашия предприятия малого и среднего бизнеса получили гарантийную поддержку Корпорации МСП на сумму более 468 млн рублей, что позволило им привлечь заемное финансирование в объеме 740 млн рублей.

По материалам портала «News Rambler»



