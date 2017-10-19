Завод «Темпер» расширил линейку кранов диаметрами DN 350, DN 400 и DN 500

Пресс-службы курганского предприятия сообщает о том, что с 2017 по многочисленным просьбам партнеров и потребителей запущено производство стальных шаровых кранов TEMPER DN 300, 350, 400 – полнопроходные; DN 350, 400, 500 стандарнопроходные в фланцевом и приварном исполнении. Возможно изготовление кранов из углеродистой (ст.20) и хладостойкой стали (09Г2С).

На сегодняшний день уже десятки кранов TEMPER DN 350-500 установлены на трубопроводах России и стран СНГ, и полностью соответствуют заявленным параметрам. Всю интересующую информацию о расширении линейки кранов TEMPER вы можете найти в каталоге TEMPER 2017 (в разделе «Продукция» - «Каталог скачать»).

ООО «Темпер» – российский производитель стальных шаровых кранов марки TEMPER. За основу взята технология производства шаровой арматуры выпускаемой с 1993 года эстонской компанией Temper OÜ – европейского производителя трубопроводной арматуры промышленного назначения. Активное продвижение на российском рынке компания начала в 2013 году, открыв представительство в г. Санкт-Петербург. За 2014 год сформирована обширная дилерская сеть, охватывающая все регионы России, от Калининграда до Владивостока. Осенью 2014 произведен монтаж оборудования и запуск производства продукции уже полностью российского происхождения. К 2015 году производственные возможности предприятия вышли на проектную мощность. Курган стал центром деятельности TEMPER в России. Продукция завода предназначена для использования на трубопроводах теплоснабжения в ТЭЦ, тепловых сетях, в сфере коммунальной инфраструктуры, а также на объектах газоснабжения.

По материалам пресс-службы ООО «ТЕМПЕР»



