На площадке выставки «ХИМИЯ-2017» состоится семинар из цикла «Школа герметизации»

В рамках деловой программы выставки «ХИМИЯ-2017» состоится бесплатный семинар из цикла «Школа герметизации».

О выставке «ХИМИЯ-2017» »»»

О проекте «Школа герметизации» »»»

Темы семинара: «Повышение надёжности и срока службы оборудования и трубопроводов в химической отрасли. Надёжная герметизация разъёмных соединений. Защита трубопроводов и оборудования от коррозии и воздействия агрессивных сред. Новые технологии и материалы. Российский и зарубежный опыт».

Организатор: научно-производственная компания «ИЛЬМА».

Время проведения: 24 октября 2017 года с 10:00 до 14:00

Место проведения: Москва, ЦВК «Экспоцентр», пав. №2, зал семинаров №5.

К участию в семинаре приглашаются технические специалисты химических и нефтехимических предприятий, заводов-производителей оборудования для химической и смежных отраслей промышленности, представители конструкторских бюро и подрядных организаций, занимающиеся разработкой проектов по строительству новых объектов химической промышленности.

На семинаре прозвучат доклады экспертов компании «ИЛЬМА», а также её зарубежных партнёров — мировых лидеров в области герметизации разъёмных соединений промышленного оборудования. Программа семинара »»»

Для участия в семинаре просим заполнить регистрационную форму »»»

Контакты:

Зинаида Демишина

Тел. (812) 326 6018 доб. 21

E-mail: demishina@ilma-sealing.com

Для справки:

ООО «ИЛЬМА» (г. Санкт-Петербург) - разработчик, производитель и поставщик промышленных уплотнений для разъёмных соединений оборудования и трубопроводов, которые используются в различных отраслях промышленности. Компания специализируется на решении задач по герметизации разъёмных соединений особо ответственного оборудования, которое применяется на опасных производствах с агрессивными средами, повышенными температурой и давлением, в том числе, в химической и нефтехимической промышленности.

«ИЛЬМА», являясь инновационным лидером российской уплотнительной техники, уделяет большое внимание повышению культуры производства и обучению персонала заказчиков правильному подбору, установке и эксплуатации уплотнений. Для того чтобы систематизировать информацию и сделать её наглядной и доступной для большего числа пользователей, в 2013 году «ИЛЬМА» запустила проект «Школа герметизации» (School of Sealing). В рамках этого проекта «ИЛЬМА» организует бесплатные семинары с привлечением российских и зарубежных партнёров – признанных экспертов в области герметизации разъёмных соединений промышленного оборудования.

Сайт www.ilma-sealing.com