ОАО «СКБ СПА» вошел в состав промышленной группы «БИРС»

Летом 2017 года стало известно, что крупнейший производитель исполнительных механизмов ОАО «СКБ СПА» (г. Чебоксары) вошел в состав промышленной группы «БИРС». По словам управляющего группой компаний В.Л. Сироткина, компания «БИРС» на протяжении 10 лет специализировалась на продвижении и внедрении на российском рынке приводов нескольких корейских производителей, но с течением времени и роста компании несколько лет назад появилась стратегия создания собственных продуктов как в части приводов, так и в части трубопроводной арматуры, с качеством продукции, не уступающим параметрам импортной техники. Под эту концепцию было построено арматурное предприятие (Завод трубопроводной арматуры «БИРС Арматура»).

В настоящее время идет активное наполнение его номенклатурного ряда. «Мы серийно производим второе поколение двухэксцентриковых дисковых затворов до 6,3 МПа, освоили выпуск игольчатых клапанов и обратных осесимметричных клапанов. До конца года появится линейка шаровых кранов на давление 6,3 МПа, а также ряд клапанов до DN 50 мм и давлением до 6,3 МПа, – отмечает в интервью журналу ТПА В.Л. Сироткин и продолжает. – Под эту линейку необходимы электроприводы. Существующие в нашем ряду импортные приводы нас во многом не устраивали, прежде всего по цене. Поэтому, когда появилась возможность приобретения предприятия, производящего исполнительные механизмы, мы этой возможностью воспользовались. При этом, объединяясь, мы уже получили для работы ряд бюджетных электроприводов, который с минимальными усилиями мы сможем довести до современных требований».

Таким образом, группа «БИРС» становится полноценной производственно-инжиниринговой компанией в области разработки и производства трубопроводной арматуры и электроприводов, которая может предложить потребителям как стандартные продукты собственного производства, так и инжиниринговые решения в зависимости от задач заказчиков. С более подробной информацией о предприятии можно ознакомиться на сайте компании



