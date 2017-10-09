«РЕКОМ» запустил новую линию по производству крутоизогнутых отводов

На заводе «РЕКОМ» в рамках расширения производства запущена первая очередь новой линии по производству крутоизогнутых отводов методом горячей протяжки по рогообразному сердечнику. Линия позволяет получать отводы высокой точности с радиусами гиба R = 1,0 - 1.5 - 2 D.

На первом этапе с помощью новой линии планируется выпускать крутоизогнутые отводы с наружными диаметрами от 21,3 до 60,3 мм и толщинами стенок до 6 мм. Нагрев заготовок осуществляется токами высокой частоты (ТВЧ) с постоянным температурным контролем, обеспечивающим стабильное качество продукции.

Для подтверждения соответствия отводов требованиям заказчика и нормативных документов проводятся механические и гидравлические испытаниям в заводской лаборатории. Применяемые марки сталей для изготовления отводов: 20; 09Г2С; 13ХФА; 15Х5М; 08Х18Н10Т. Отводы применяются во многих индустриях, таких как нефтяная и газовая промышленность, судостроение, энергетика, водоснабжение и др. В 2017 году планируется запуск ещё одной линии по производству отводов с расширением номенклатуры выпускаемой продукции.

Завод деталей трубопроводов «РЕКОМ» - специализированное машиностроительное предприятие по производству фланцев по российским и зарубежным стандартам, стальных отводов, переходов, тройников, эллиптических заглушек. На предприятии серийно выпускаются опоры трубопроводов, фланцевый и строительный крепёж, прокладки овального и восьмиугольного сечения. Завод осуществляет производство и комплексные поставки трубопроводной арматуры: стальных задвижек, кранов шаровых, затворов дисковых.

По материалам пресс-службы ЗДТ «Реком»