В «ИЛЬМЕ» СОСТОЯЛСЯ СЕМИНАР ПО ВОПРОСАМ ГЕРМЕТИЗАЦИИ РАЗЪЁМНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ОБОРУДОВАНИЯ

4 октября 2017 года в учебном центре компании «ИЛЬМА» состоялся семинар на тему «Возможности для надёжной герметизации разъёмных соединений промышленного оборудования: российский и европейский опыт». Это очередное мероприятие в рамках проекта«Школа герметизации» (School of Sealing). Цель проекта – повышение компетенции работников, ответственных за бесперебойное функционирование технологических процессов на предприятиях, снижение затрат на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт оборудования.

В семинаре приняли участие технические специалисты предприятий различных отраслей, эксперты проектных организаций, а также представители компаний-поставщиков промышленного оборудования и комплектующих. В ходе семинара были представлены российские и мировые тенденции в области уплотнительной техники. Участники ознакомились с системным подходом к подбору уплотнительных материалов и расчёту параметров уплотнений с учётом требований, изложенных в отечественных и зарубежных стандартах. Особое внимание было уделено вопросам герметизации разъёмных соединений ответственного оборудования при наличии агрессивных сред, повышенных температур и циклических нагрузок.

Участники семинара прошли обучение для работы в бесплатной расчётной программе KLINGER®expert, с помощью которой можно подобрать подходящий уплотнительный материал для заданных условий эксплуатации. После добавления пользователем параметров среды и данных о разъёмном соединении, программа формирует список подходящих материалов, которые ранжируются с учетом функциональных качеств, обрабатываемости и стоимости, в соответствии с пользовательскими настройками. При внесении в программу данных о фланцах и крепеже, пользователь имеет возможность рассчитать допустимую нагрузку на прокладку при монтаже и в рабочем состоянии. Разработчик программы – компания Rich Klinger Dichtungstechnik (Австрия).

Во второй части семинара участникам были продемонстрированы технологии изготовления фирменных уплотнений «Ильма» и «ГраФлан», а также немецкое

оборудование Peters с ручным и электрическим приводом для вырезки прокладок из листовых материалов.

Семинары из цикла «Школа герметизации» проводятся как в учебном центре компании «ИЛЬМА», так и на территории заказчиков. Вопросы, предложения и заявки на участие в семинарах принимаются по электронной почте demishina@ilma-sealing.com.

По материалам пресс-службы ООО «Ильма»



