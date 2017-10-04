За руководство Бологовского арматурного завода взялась полиция и следователи

Почти весь коллектив завода — а это 608 человек — не получал заработную плату с июня по сентябрь текущего года. Общая сумма задолженности за это время перед рабочими предприятия составила 23 миллиона 400 тысяч рублей. Больше такого произвола рабочие не потерпели — они обратились в прокуратуру, ведь ждать каких-то движений от руководства было бессмысленно.

Следователи изучили ситуацию на Бологовском арматурном и возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из иной личной заинтересованности руководителем организации» в отношении руководства. Теперь директору завода грозит крупный штраф и возможный срок — до 3 лет тюрьмы. На предприятии будет проведена финансовая проверка, в том числе — экспертиза бухгалтерских документов. Расследование продлится несколько месяцев.

На самом деле, ситуация с крахом Бологовского арматурного завода длится с начала года — ещё в феврале о ситуации узнали в прокуратуре. Теперь ситуация ухудшилась настолько, что те, кто уже уволился и те, кто ещё терпел, совместно подали заявление в прокуратуру, которая, в свою очередь, поручила разобраться следственным органам. Накажут ли виновных и будет ли спасен известнейший завод? Будем следить за развитием событий.

По материалам портала «Тверь 24»



