РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА ТПА ВРУЧИЛА «АРМАТУРНЫЙ ОСКАР ТПА-2017»

Вчера, 3 октября 2017 года, на площадке Газового Форума в рамках выставки «Рос-Газ-Экспо» состоялся научно-технический семинар «Трубопроводная арматура: конструкторско-технологическое обеспечение надёжности, стандартизация, импортозамещение, маркетинг», спонсором которого на протяжении многих лет выступает компания «ИЛЬМА». В мероприятии приняли участие более 60-ти специалистов, среди них – представители арматурных заводов и компаний-поставщиков оборудования, технические специалисты предприятий-потребителей трубопроводной арматуры, эксперты конструкторских бюро и проектных организаций. В рамках семинара прозвучало 12 докладов, причем темой сразу нескольких стал новый ГОСТ 33259, обсуждение которого вызвало много вопросов и прений.







По окончании деловой программы семинара состоялось вручение ежегодного специального приза журнала ТПА за значительный вклад в развитие арматуростроения – «Арматурного Оскара ТПА-2017». В этом году, следуя тенденции редизайна самого журнала, редакция обновила статуэтку Оскара, сделав его более лаконичным и стильным.





В этом году почетный приз из рук главного редактора журнала ТПА Дмитрия Георгиевича Грака получило, по традиции, трое лауреатов.

ТАРАСЬЕВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ – директор по научной и экспертной работе АО «НПФ «ЦКБА»





Окончил Горный институт (г. Днепропетровск, Украина), после чего волею судьбы переехал жить в Ленинград и пришел в ЦКБА, где и работает по сей день вот уже 50 лет. Учился в заочной аспирантуре, написал 2 диссертации, но из-за большой занятости на работе не защитил ни одну. Является непосредственным участником международных и национальных комитетов по стандартизации, аттестован в качестве эксперта по оценке деятельности предприятий для присуждения премии Правительства РФ в области качества. За плечами Юрия Ивановича – преподавание на курсах по подготовке экспертов системы экспертизы промышленной безопасности, руководство научно-технической работой по экспертизе промышленной безопасности, участие в разработке нормативных и методических документов, утвержденных Госгортехнадзором России, и других нормативно-технических документов. Является автором 1 книги, 30 авторских свидетельств и 3 патентов на изобретение в области промышленной трубопроводной арматуры, свыше 120 статей по различным вопросам арматуростроения. Юрий Иванович – личность творческая: увлекался туризмом, альпинизмом, сплавлялся по северному Уралу, по сей день сочиняет стихи и бардовские песни.

НЕФЕДЦЕВ ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВИЧ – директор по перспективному развитию и маркетингу и управления специальной арматуры ОАО «Атоммашэкспорт»





В 1961 году окончил Московский областной политехникум, в 1971 году – Томский политехнический институт им. С.М. Кирова по специальности инженер-механик. Начал свой профессиональный путь на Сибирском химическом комбинате и проработал в опытно-экспериментальном цехе более 20 лет, вырос от слесаря до начальника цеха. В начале 80-х возглавил Контрольно-приемочную инспекцию нового предприятия атомного машиностроения «Атоммаш» в Волгодонске, где организовывал надзор и контроль за качеством изготовления оборудования для АЭС, а в начале 90-х был приглашен на должность директора по маркетингу завода. Позднее поступил на работу в «Атоммашэкспорт», где принимал непосредственное участие в создании нового производства арматуры для нескольких направлений. Сегодня под руководством Валерия Петровича работает более 160 человек.

СЕЙНОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ – президент НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС», д.т.н., проф., чл. корр. РАПК





Ведущий специалист отрасли в области обеспечения и восстановления качества трубопроводной арматуры. В 1962 году окончил Пензенский политехнический институт, получив квалификацию инженера-механика по специальности «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты». Был направлен на Пензенский завод «Тяжпромарматура», где от мастера по ремонту оборудования вырос до зам. начальника производства. После создания объединения на базе «Пензтяжпромарматура», куда вошел Пензенский филиал ЦКБА, работал начальником исследовательского отдела и потом главным конструктором проекта. В 1974 году защитил кандидатскую диссертацию в очной аспирантуре МИХМа г. Москва, в скором времени перешел в Пензенский завод-втуз, где прошел путь от старшего преподавателя до заведующего кафедрой «Техническое управление качеством» и декана машиностроительного факультета. В 1988 году на базе созданной исследовательской лаборатории сформировал и возглавил научно-технический кооператив «Абрис», преобразованный в последующие годы в НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС», президентом которого является и сегодня. В 2002 году защитил докторскую диссертацию. При его участии подготовлены национальные и отраслевые стандарты, стандарты организации, опубликовано свыше 25 монографий и книг.

По традиции завершился семинар фуршетом и неформальным общением специалистов, собравшихся на мероприятии. По итогам выступлений докладчиков в журнале ТПА будут размещены технические статьи, в скором времени мы также опубликуем тезисы докладов на нашем сайте. Презентации к докладам можно получить по запросу в редакцию – обращайтесь к Анне Поповой (an_popova@inbox.ru).

Редакция журнала ТПА

Октябрь 2017



