«Данфосс» открыл новый учебный центр в КубГТУ

Благодаря работе центра студенты Кубанского государственного технологического университета и клиенты компании «Данфосс» смогут пройти бесплатные образовательные курсы: на практических занятиях слушатели будут изучать специфику современных энергосберегающих технологий, разновидности холодильного оборудования, технические решения, новинки и основные актуальные направления в сфере холодоснабжения. Кроме этого на базе центра организованы площадки для проведения лабораторных работ, специализированных семинаров и курсов повышения квалификации. В завершение образовательного курса обучающимся будет выдан сертификат.

«Учебный центр позволит студентам реализовывать на практике теоретические знания и навыки, полученные в вузе, а также повысить квалификацию специалистов, работающих в данной отрасли. Современное оснащение отвечает запросам последних тенденций в разработке пищевых технологий», — поделился своим мнением заведующий кафедрой технологического оборудования и систем жизнеобеспечения КубГТУ Александр Гукасян. Руководитель проекта по работе с монтажными организациями компании «Данфосс» Марсель Мутигуллин отметил, что компания предоставляет возможность проводить обучение на лучших образцах холодильного оборудования. «В рамках сотрудничества планируется подготовка опытных выпускников, а также внедрение новых технологий и оборудования в учебную деятельность вуза», — отметил он. Перспективное взаимодействие КубГТУ и компании «Данфосс» — весомый вклад в научно-образовательное развитие университета. Установление таких партнерских отношений гарантирует долгосрочную профессиональную работу и нацеленность на качественный результат.

По материалам пресс-службы ООО «Данфосс»



