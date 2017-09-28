«ВНМ» освоил и поставил «горячие» шаровые краны больших диаметров в адрес «Газпрома»

ОАО «Волгограднефтемаш» завершил отгрузку партии «горячих» шаровых кранов диаметром 1000 мм в адрес ООО «Газпром добыча Ноябрьск» для обустройства Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения. Данные шаровые краны предназначены для работы на объектах добычи и транспортировки газа, в технологических установках дожимных компрессорных станций, для которых характерны высокое давление и температура газа. В их конструкции применены уплотнения из термопластов, гарантирующие надежность и герметичность арматуры при температурах рабочих сред до +126 °С. Этот новый вид оборудования был освоен в рамках реализации программ импортозамещения продукции, рекомендуемой ПАО «Газпром» для освоения отечественным производителям.

ОАО «Волгограднефтемаш» – крупнейший российский производитель технологического оборудования для газовой, нефтяной и нефтехимической отраслей промышленности. Акционерное общество объединяет Волгоградский завод нефтяного машиностроения (г. Волгоград) и Котельниковский арматурный завод (г. Котельниково Волгоградской обл.). Основные виды выпускаемой продукции – реакторы, коксовые камеры, колонны, сепараторы, емкости, кожухотрубчатые теплообменники, нефтяные насосы, устройства камер запуска и приема средств очистки и диагностики, трубопроводная арматура.

По материалам пресс-службы ООО «ВНМ»



