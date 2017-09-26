Корпорация «Сплав» – машиностроение в чистом виде

Машиностроительная корпорация «Сплав» сейчас выглядит несколько иначе, чем 39 лет назад. Завод преобразился и внешне, и внутренне. В 1978 году Новгородский арматурный завод был включен в число действующих предприятий треста «Союзпромарматура». Это было большое всесоюзное объединение, которое занималось производством всей арматуры в стране. В первые годы предприятие еще только достраивалось, но уже выпускало собственные изделия.

Завод быстро завоевал себе репутацию благодаря качественной продукции. За несколько десятилетий он расширил свое производство. Сейчас «Сплав» выпускает трубопроводную арматуру и оборудование для атомных станций, нефтегазовой и химической промышленности, ракетно-космического комплекса, тепловой энергетики, железнододорожной отрасли, ЖКХ и других важнейших отраслей промышленности.

Корпорация является одним из градообразующих предприятий и обеспечивает работой порядка 1000 сотрудников. Для предприятия важны не только высокие показатели в производстве, но и в социальной политике. Об этом рассказала Елена Маслова, начальник управления по персоналу: «Сплав» объединяет на своем производстве множество редких профессий: термисты, гальваники, наладчики станков с ЧПУ и др. На заводе работают целыми семьями, родители приводят своих детей, делая, тем самым, ставку на стабильность. Так, например, в сборочном цехе работают Александр Владимирович Байдаков и его сын Виктор, оба слесари».

Говоря о стабильности, нельзя не сказать о партнерах «Сплава». Предприятие работает с такими гигантами как «Газпром», «Росатом», «Роскосмос», «Транснефть», «Ростех» и многими другими. Денежную завесу приоткрыла Наталья Орловская, заместитель генерального директора по экономике и финансам: №Компания находится в непрерывном развитии. Сейчас наша база контрактов может обеспечить бесперебойную работу на весь 2018 год. Все это благодаря слаженной работе коммерческих отделов. И мы прорабатываем постоянное увеличение. Мы уже в этом году проинвестировали 150 миллионов рублей в развитие нашего производства. «Сплав» осваивает производство новой продукции. Наши партнеры, знакомые с качеством нашей арматуры, охотно сотрудничают с нами по новым направлениям. Стоять на месте нельзя, и мы помним об этом».

Так в чем же секрет успеха предприятия? На этот вопрос ответил Сергей Карасев, первый заместитель генерального директора Корпорации «Сплав»: «Секрет успеха прост. Это и современное оборудование, и станки, качественная продукция, но самое главное – люди, которые работают в Корпорации, их слаженная работа. Есть такая избитая фраза – «кадры решают все». В нашем случае – это чистая правда. Каждый наш специалист – на вес золота. Еще со студенческой скамьи мы забираем лучших и выращиваем из них специалистов, прямо на производстве обучаем и передаем им накопленный опыт. Бывает, находим работников в других регионах, и они переезжают к нам в город, чтобы работать. У нас есть сотрудники из Иванова, Волгодонска, Мариуполя, Иркутска, Ульяновска, Мурманска и даже Москвы. Мы будем развивать направление криогенного оборудования, мы уже поставляли несколько партий для космодромов в Индии и Бразилии, сейчас будем расширять свою линейку. Одно из новых востребованных направлений – производство смотровых колодцев для трубопроводов, а также иной крупногабаритной продукции, не только арматуры. Для этих целей мы построили совершенно новое производство – цех крупногабаритных металлоконструкций, реконструировав для этого одно из наших

производственных помещений, долгое время не задействованных. В самое ближайшее время цех будет запущен в работу. Планы у нас большие и амбициозные. Я думаю, что жизненный цикл предприятия только в начале пути. Мы прошли первые ступени и становимся «монстрами». «Сплав» является одним из лидеров по производству арматуры в России. Корпорация занимает солидную нишу на рынке. И мы двигаемся дальше. Мы всегда были предприятием арматуростроительным, но сейчас больше начинаем позиционировать себя именно как машиностроительное производство. В производственном портфеле будет не только трубопроводная арматура, но и совершенно другие изделия, которые никак не привязаны к ней. Машиностроение в чистом виде».

По материалам портала «Новгород»



