ОБНОВЛЕННАЯ ПРОГРАММА СЕМИНАРА ЖУРНАЛА ТПА 3 ОКТЯБРЯ

Утверждена Программа рабочего технического семинара по конструированию, технологиям, стандартизации и маркетингу в трубопроводной арматуре, который состоится в Санкт-Петербурге 3 октября (вторник) в павильоне G КВЦ "Экспофорум" (выставка РОС-ГАЗ-ЭКСПО). Начало семинара – в 14-00. Вход свободный, зарегистрироваться можно на месте или заранее, обратившись в редакцию. По окончании семинара состоится вручение Арматурного Оскара ТПА-2017, фуршет и дискуссия о уже наработанной практике применения новых ГОСТов на фланцы и ТРГ с 1 апреля 2017 года. Ждем всех неравнодушных специалистов для делового разговора без «воды». Справки и доп. информация по тел. +7 921 932-0897.



