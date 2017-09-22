«ИЛЬМА» приглашает на очередной семинар из цикла «Школа герметизации»

Компания «ИЛЬМА» приглашает технических специалистов промышленных и энергетических предприятий, представителей арматурных компаний, а также менеджеров снабженческих организаций принять участие в бесплатном семинаре на тему «Возможности для надёжной герметизации разъёмных соединений промышленного оборудования: российский и европейский опыт». Мероприятие состоится 4 октября с.г. с 10.00 до 13.00 часов в учебном центре компании «ИЛЬМА» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Генерала Хрулёва, д. 8, ст.м. «Пионерская». Программа семинара »»»

В ходе семинара будут представлены российские и мировые тенденции в области уплотнительной техники. Участники ознакомятся с системным подходом к подбору уплотнительных материалов и расчёту параметров уплотнений с учётом требований, изложенных в отечественных и зарубежных стандартах. Особое внимание будет уделено вопросам герметизации разъёмных соединений ответственного оборудования.

Кроме того, участники семинара пройдут обучение для работы в бесплатной расчётной программе KLINGER®expert, с помощью которой можно подобрать подходящий уплотнительный материал для заданных условий эксплуатации. После добавления пользователем параметров среды и данных о разъёмном соединении, программа формирует список подходящих материалов, которые ранжируются с учетом функциональных качеств, обрабатываемости и стоимости, в соответствии с пользовательскими настройками. При внесении в программу данных о фланцах и крепеже, пользователь имеет возможность рассчитать допустимую нагрузку на прокладку при монтаже и в рабочем состоянии. Разработчик программы – компания Rich. Klinger Dichtungstechnik (Австрия). Подробнее о программе KLINGER®expert »»»

Во второй части семинара будет организован тренинг по вырезке прокладок из листовых материалов на немецком оборудовании Peters с ручным и электрическим приводом.

Это очередное мероприятие в рамках проекта «Школа герметизации». Цель проекта – повышение компетенции работников, ответственных за обеспечение надежной работы тепломеханического оборудования предприятий, снижение затрат на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт оборудования. Подробнее о проекте »»». Для участия в мастер-классе необходимо заполнить регистрационную форму и выслать её по электронной почте на demishina@ilma-sealing.com. Скачать регистрационную форму »»»

По материалам пресс-службы ООО «ИЛЬМА»