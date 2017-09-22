Дневник главного редактора
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С ДНЕМ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ!

22 сентября, 2017 18
Дорогие коллеги и друзья, примите поздравления с главным днем всех машино- и, в первую очередь, арматуростроителей от редакции журнала ТПА! Желаем активного рынка, расширения производств и роста продаж!
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