«Эго Инжиниринг» представляет новинку – трехходовой смесительный клапан INSOLO

В ассортименте компании «Эго Инжиниринг» появился трехходовой смесительный клапан INSOLO. Клапан используется в смесительных узлах для понижения температуры теплоносителя и создания низкотемпературного контура отопления. Трехходовой смесительный клапан INSOLO – простое и экономичное решение для создания низкотемпературной системы водяной теплый пол.

Клапан формирует стабильный поток воды с заданной температурой, выполняя важные функции в работе различных систем циркуляции воды. С его помощью происходит равномерное распределение тепла по всему контуру отопления. Регулирование клапаном может осуществляться вручную, с помощью защитно-регулировочного колпачка или посредством термоголовки с выносным датчиком.

Материал корпуса латунь CW617N. Рабочее давление 10 Бар. Продукция имеет технические сертификаты соответствия.

Компания «Эго Инжиниринг» – один из крупнейших российских поставщиков в области инженерного оборудования для комплектации систем водоснабжения, канализации и отопления. Многолетний опыт успешной работы на отечественном рынке позволяет компании активно расширять продуктовые линейки и увеличивать объемы поставок.

По материалам пресс-службы компании «Эго Инжиниринг»



