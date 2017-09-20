ЗАКРЫВАЕТСЯ БОЛОГОВСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД

Согласно материалам портала «Тверь24», в Бологом терпит крах и закрывается очередное предприятие. На этот раз – арматурное. Как сообщают жители города, 4 сентября руководство арматурного завода оповестило оставшихся рабочих о закрытии. Остальные рабочие уволились ранее, а тех, кто остался, призвали прийти и расписаться об ознакомлении с документом о сокращении персонала завода в связи с его ликвидацией. Не удивительно, что расчеты с рабочими до сих пор не произведены и когда завод погасит свои долги перед сотрудниками — неизвестно. Уставшие рабочие арматурного завода пишут письмо президенту России с просьбой разобраться в ситуации и помочь. Они уже подавали в прокуратуру заявления с требованием обязать руководство завода погасить задолженность перед ними, прокуратура обязала завод выплатить рабочим деньги. Тем не менее, многомиллионное оборудование вывозится и продается, а рабочим пока никто ничего не заплатил. Более того, по данным сайта dolgi.ru, задолженность предприятия перед кредиторами и поставщиками на настоящий момент составляют 81 426 911,26 рублей. За заводом числится около 20 долгов.

Последние новости размещались на сайте предприятия в начале 2016 года: тогда «БолАрм» расширил линейку продукции некелированными фитингами и кранами. Как будет развиваться ситуация на одном из градообразующих предприятий, пока неясно. Редакция журнала ТПА постарается оперативно освещать новости, поступающие из Бологого.

По материалам портала «Тверь 24»



