«Армалит» начнет разработку арматуру для ТЭК

АО «Армалит» провел переговоры с одним из Российских лидеров по перевозке углеводородного сырья компанией ЗАО «СИБУР-Транс». Встреча состоялась по инициативе ЗАО «СИБУР-Транс» с целью проведения технического аудита и включения АО «Армалит» в реестр одобренных поставщиков запорной арматуры для танк-контейнеров. В процессе осмотра производственных цехов завода аудиторы особо отметили высокий уровень оснащенности, а также применяемые на заводе контрольно-измерительную аппаратуру, испытательные стенды и методики проведения контроля. Кроме того, в процессе переговоров была достигнута договоренность о разработке запорного клапана. В числе основных требований к новому изделию заявлена необходимость обеспечения его штатной работы до заводского ремонта не менее 3 лет. По результатам проверки представители ЗАО «СИБУР-Транс» дали заключение, что АО «Армалит» полностью соответствует предъявляемым требованиям.

АО «Армалит» осуществляет разработку, производство и продажу трубопроводной арматуры для предприятий нефтяной, газовой, химической и других отраслей промышленности с 2012г. На текущий момент предприятием сконструированы и производятся изделия, разработанные с учетом современных критериев, а именно: надёжность и безопасность для эксплуатирующего персонала, простота обслуживания, высокая степень унификации деталей и узлов, высокий класс герметичности, безопасность для окружающей среды.

АО «Армалит» — компания полного цикла, имеющая вековую историю, основным направлением деятельности которой является разработка и производство трубопроводной арматуры. Предприятие производит судовую арматуру, предназначенную для применения в системах трубопроводов; общепромышленную трубопроводную арматуру для предприятий нефтяной, газовой, химической и других отраслей промышленности; резинометаллические амортизаторы АКСС всех типов и размеров; поковки, отливки из чугуна, стали и цветных металлов; предоставляет услуги в области механической обработки деталей.

По материалам пресс-службы АО «Армалит»



