Воткинский завод, БАЗ и ПТПА признаны ведущими производителями трубопроводной арматуры для нефтегазопереработки

Компания «Московские нефтегазовые конференции» уже 7 лет проводит ежегодный опрос компаний с целью выявления лучших производителей техники для модернизации нефтегазоперерабатывающих предприятий. На основании опроса составляется ежегодный рейтинг ведущих производителей и поставщиков оборудования для отрасли. В отличие от других отраслевых опросов и рейтингов, которые основываются на оценках определенной группы экспертов, данный опрос является независимым, так как экспертами выступают непосредственно потребители оборудования для нефтегазоперерабатывающей отрасли. На основании их оценок, опыта эксплуатации и отзывов выявляются ведущие производители, пользующиеся наибольшим доверием на предприятиях страны. Торжественная церемония награждения победителей состоялась 12 сентября 2017 года в Москве в рамках VII ежегодной конференции «Модернизация производств для переработки нефти и газа», на которой Олег Сергеевич Ведерников, начальник департамента развития нефтепереработки и нефтехимии ПАО «Газпром нефть», лично поздравил представителей компаний и вручил памятные дипломы победителей.

По итогам опроса были определены победители в разных категориях. Так, в категории «Трубопроводная арматура» оценивались такие компании, как ОАО «Благовещенский арматурный завод», ООО «ВАРК», ОАО «Волгограднефтемаш», ООО «Гусевский арматурный завод «Гусаръ», ОАО «Пензтяжпромарматура», ООО «Самараволгомаш», АО «Тяжпромарматура», ЗАО «Усть-Каменогорский арматурный завод», АО «Воткинский завод», ЗАО «АРКОР», ЗАО «Группа Интерарм», ОАО «Армагус», ООО «ПТП Поршень», ОАО «ИКАР», Георгиевский арматурный завод «ГеАЗ», АО «Знамя Труда», ООО «Завод Гирас», ООО «УМЗ», Ларк-Сервис, ООО «ВАРК», ООО «РТМТ», Промкомпоект, Спецтехкомплект, ООО «Георгиевский Арматурный завод», а также Dresser Rand, Emerson Process Managment AG, FlowServe, Metso Automation, Orion S.p.A., Samson, Schneider Electric, TYCO Valves&Сontrols, Della, Foglia/EC/КНР, Fisher/EC, Armatury Grour, Valvomecahica, PROVALVE, Samsonag, E.Hawle Armatur enwerke Gm, Friulso S.p.A, Verdelet, Leusch, Brunnbauer Armaturen, Hawle, Мазонейлан, Danfoss.

Призовые места в категории «российские компании» заняли:

1. АО «Воткинский завод» – 4,58

2. ОАО «Благовещенский арматурный завод» – 4,29

3. ОАО «Пензтяжпромарматура» – 4,0

В категории «зарубежные компании» лучшими стали Samson и Metso Automation.

Результаты остальных разделов:

1. Реакторы, Колонное оборудование – ОАО «Волгограднефтемаш»

2. Насосно-компрессорное оборудование – ОАО «Казанькомпрессормаш», Atlas Copco и KSB

3. Печное оборудование – ООО «Алитер-Акси»

4. Центробежные насосы – ООО НПЦ «АНОД»

5. Емкостное оборудование – ОАО «Волгограднефтемаш», ООО «Бормаш»

6. Аппараты воздушного охлаждения – ООО «Бормаш»

7. Теплообменное оборудование – ОАО «Волгограднефтемаш», Alfa Laval

8. КиП и автоматика – АО «ПК «Тесей», Yokogawa

9. Электротехническая продукция – АО «Самарский завод электромонтажных изделий», ABB

По материалам официального протокола опроса и пресс-службы «МНК»



