ТОП-10 МАТЕРИАЛОВ В НОВОМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА ТПА

Вышел из печати и рассылается подписчикам осенний выпуск международного технического журнала «Трубопроводная арматура и оборудование (ТПА)» №4 (91). Представляем вам первые ТОП-10 заголовков в этом номере:

1. Арматурный завод ВАРК провел масштабное мероприятие в промышленной жизни Республики Башкортостан

2. Завод «САТЕЛЛИТ»: за 5 лет создано уникальное производство нефтегазовой арматуры. Интервью с Олегом Зариповым, генеральным директором завода «САТЕЛЛИТ»

3. ОЗНО: обновление номенклатуры одного из крупнейших заводов Башкортостана

4. Breeze Silver: шаровые стальные краны сборной конструкции

5. ОАО «СКБ СПА» (Чебоксары) – новое предприятие в группе компаний «БИРС» для производства электроприводов для трубопроводной арматуры

6. Арматурный завод АЛСО (Челябинск): новая номенклатура шаровой арматуры в 2017 году: исполнение в цельносварном корпусе до DN 500/400, PN 2.5

7. Историческое эссе Михаила Кауфмана: «Крушение машиностроения в СССР», часть 3

8. Курганский завод «ТЕМПЕР» начал поставки арматуры в Финляндию

9. Завод «КВО-АРМ»: освоены специальные типы дисковых затворов и шаровой арматуры

10. Сеть газопотребления: инфографика Уфимского нефтяного технического университета. Автор А.Солодовников

Напоминаем, что вы можете оформить подписку на электронную и печатную версии журнала, перейдя по ссылке. По всем вопросам, связанным с резервом страниц в ТПА №5 (92), обращайтесь в редакцию.