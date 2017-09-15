«ПРИВОДЫ АУМА» провела конкурс «Лучший по профессии» среди специалистов КИПиА

В этом году в рамках сотрудничества по оценке и развитию персонала «СИБИНТЕК» совместно с «ПРИВОДЫ АУМА» провел конкурс «Лучший по профессии» в номинации «Лучший специалист КИП», итогом которого стало проведение второго (практического) этапа в производственно-складском комплексе АУМА в г. Химки в последний день лета. В нем приняли участие лучшие специалисты КИПиА компании СИБИНТЕК всех регионов. Победителем конкурса стал мастер по КАиТ Елисеев Сергей Алексеевич, выполнивший безукоризненно все практические задания, подготовленные сотрудниками технической поддержки АУМА, и набравший наибольшее количество баллов.

«Для нас это первый опыт организации и проведения подобного конкурса, что очень ценно и значимо. Задания были максимально приближены к реальным ситуациям. Сотрудники СИБИНТЕК показали хорошие навыки в обращении с оборудованием. Надеюсь, что проведение такого конкурса вызовет еще больший интерес к продукции АУМА и повысит мотивацию сотрудников», - поделился впечатлениями о проведенном мероприятии Никита Рычков, инженер технической поддержки ООО «ПРИВОДЫ АУМА».

ООО ИК «СИБИНТЕК» занимается обслуживанием крупнейших предприятий нефтегазовой отрасли по всей России, где для автоматизации трубопроводной арматуры в больших объемах применяются электроприводы АУМА. Начиная с 2014 г. специалисты компании «ПРИВОДЫ АУМА» регулярно проводят технические консультации для специалистов СИБИНТЕК, представляющих различные макрорегионы компании – Юг (Туапсе, Краснодар, Ставрополь, Славянск-на-Кубани), Поволжье, Западную и Восточную Сибирь, Дальний Восток. Инженеры технической поддержки проводят обучение как на базе учебного центра в г. Химки, так и выездное – на предприятиях заказчика.

По материалам пресс-службы ООО «ПРИВОДЫ АУМА»



