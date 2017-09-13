«НТА-Пром» проведет отраслевой семинар «Давление под контролем. Новые решения»

13 сентября специалисты «НТА-Пром» проводят отраслевой семинар «Давление под контролем. Новые решения», посвященный автоматизации управления давления в жидкостных и газовых системах. Семинар пройдет в конференц-зале «Красные ворота» гостиницы Holiday Inn Moscow Sokolniki. Начало в 11.00.

В рамках мероприятия будут рассмотрены технические характеристики регуляторов высокого давления и возможности, которые они дают. Кроме того, особое внимание будет уделено обсуждению и демонстрации электропневматических контроллеров серии ER5000 компании TESCOM, которые позволяют производить удалённую регулировку давления в системе по команде оператора или по заранее заданной программе с компьютера.

Компания приглашает принять участие в мероприятии главных конструкторов, ведущих инженеров проектов по автоматизации, инженеров-конструкторов, заведующих и специалистов научных лабораторий, руководителей проектных групп, а также всех, кто отвечает за точность и эффективность эксплуатации жидкостных и газовых систем. Все участники мероприятия получат возможность обменяться опытом в области новейших технологий регулировки давления, а также будут обеспечены всей информацией по темам семинара на печатных и электронных носителях.

Программа мероприятия

11:00-11:40 Регистрация гостей

11:40-11:50 Приветственное слово руководства ООО «НТА-Пром»

11:50 – 12:10 Компания TESCOM – опыт управления давлением длиной 100 лет

12:10 – 12:55 Презентация продукции TESCOM: ER5000 и регуляторов высокого давления,

с демонстрацией стенда

12:55 – 13:30 Готовые системы на базе регуляторов TESCOM в сфере автоматизации управления давлением

13:30-14:00 Кофе-брейк

14:00-14:20 Успешный опыт применения продукции TESCOM в пневмопульте с автоматическим управлением для испытания изделий

14:20-14:35 Краткий обзор другой продукции и решений, предлагаемых «НТА-Пром»

14:35-15:00 Вопросы слушателей

Компания «НТА-Пром» поставляет высококачественные компоненты жидкостных и газовых систем для различных отраслей промышленности, а также целый ряд оборудования: соединительная, запорная и регулируемая арматура DK-LOK, регуляторы давления TESCOM, приборы измерения давления, уровня, температуры, расхода WISE, датчики BARKSDALE, импульсные трубки SANDVIK, массовые расходомеры газов и воздуха FCI, трубные опоры STAUFF, пробоотборные цилиндры и принадлежности. С 2016 года в рамках программ по импортозамещению «НТА-Пром» предлагает обжимные фитинги российского производства. Продукция сертифицирована по требованиям технического регламента Таможенного Союза.

По материалам пресс-службы ООО «НТА-ПРОМ»



