ARAKO ОСНАСТИТ АРМАТУРОЙ АЭС «ХАНХИКИВИ»

Компания ARAKO (входит в «Атомэнергомаш») стала квалифицированным поставщиком трубопроводной арматуры для проекта строительства АЭС «Ханхикиви» (Финляндия). «Контракт на поставку трубопроводной арматуры для АЭС «Ханхикиви» мы заключили в декабре 2016 года. После этого у нас прошел аудит, решались поставленные задачи, связанные с квалификацией поставщика для проекта. Над проектом мы работаем непрерывно, в настоящее время решаем технические вопросы», – отметила Юлия Долгушева, исполнительный директор компании ARAKO. АЭС «Ханхикиви-1» будет построена с российским реактором ВВЭР-1200, как планируется, производство электроэнергии начнет в 2024 году. Станция разместится на мысе Ханхикиви в районе Пюхяйоки. Проект соответствует нормам МАГАТЭ и EUR и будет адаптирован под финские национальные требования безопасности, которые, по мнению экспертов, являются самыми строгими в мире.

ARAKO spol. s r.o. – это чешский производитель трубопроводной арматуры (ТПА) для энергетики, химической и нефтехимической промышленности. Более чем шестидесятилетние традиции в области разработки и производства арматуры в городе Опава связаны с традициями концерна «SIGMA» и компании «Minerva». С 2007 года компания входит в состав российского холдинга «Атомэнергомаш», машиностроительного дивизиона Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». Широкий ассортимент продукции компании ARAKO представляет собой арматуру из углеродистой, легированной и нержавеющей сталей. В ассортимент продукции включены запорные и обратные клапаны, сильфонные клапаны, задвижки, обратные затворы, фильтры, шаровые краны, спускные и продувочные клапаны. Отдельный ассортимент продукции представляет собой специальная арматура для атомной энергетики.

По материалам пресс-службы ARAKO



