«Аскольд» и Агентство по технологическому развитию локализуют в России технологии в производстве и ремонте трубопроводов

7 сентября в рамках Восточного экономического форума было подписано соглашение о сотрудничестве между публичным акционерным обществом «Аскольд» и автономной некоммерческой организацией «Агентство по технологическому развитию». Документ завизировали исполнительный директор компании Андрей Семёнов и первый заместитель генерального директора АНО «АТР» Вадим Куликов. Подготовка проектов наилучших доступных технологий (НДТ) к трансферу и локализации подразумевает совместную работу АНО «АТР» и компании «Аскольд» в сферах привлечения финансирования, создания партнёрств, привлечения мер государственной поддержки и встраивания этих проектов в технологические кластеры. Также партнёры будут содействовать развитию специальных инвестиционных соглашений при локализации НДТ на территории России. В рамках соглашения запланированы совместные мероприятия для обмена научной и технологической информацией. Предусмотрены совместное участие в семинарах и конференциях по вопросам продвижения, локализации и дистрибуции НДТ. Также стороны определяют направления и формы дальнейшего взаимодействия.

«Соглашение с Агентством по технологическому развитию даёт нашему предприятию новый импульс развития. А с учетом того, что производство расположено в моногороде Арсеньеве, это, в конечном итоге, приведет к росту рабочих мест, повышению налогооблагаемой базы и к развитию региона в целом», - подчеркнул Андрей Семёнов. «Это партнёрство даёт нам возможность проработки регионального центра компетенции – мы сейчас обсуждаем создание такого центра по литейному производству, и у компании «Аскольд» максимальные компетенции в регионе в этом направлении», - отметил Вадим Куликов.

Основной задачей АНО «АТР» является содействие российским предприятиям во внедрении технологических решений мирового уровня. Агентство оказывает партнерам услуги поиска современных технологий в России и за рубежом, сборки инвестиционного проекта, подбора мер государственной поддержки, сопровождения проекта на этапе реализации. Дальневосточный арматурный завод «Аскольд» – единственное на Дальнем Востоке предприятие с богатым опытом производства и ремонта трубопроводной арматуры высокого и низкого давления для судовой, нефтегазовой, химической промышленности, теплоэнергетики и ЖКХ. Сегодня ПАО «Аскольд» входит в число крупнейших дальневосточных машиностроительных заводов и является одним из крупнейших налогоплательщиков Приморья.

По материалам портала Advis



