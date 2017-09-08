В НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС» продолжается обучение основам научных исследований

Так, на очередном занятии, прошедшем 2 сентября 2017 года, была рассмотрена тема: «Обработка результатов трехфакторного эксперимента в программе «Excel». Лекции специалистам компании читает доктор технических наук, профессор Салмин Владимир Васильевич. Активное участие в проведении практического занятия принял президент – научный руководитель НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС» Сейнов Сергей Владимирович – доктор технических наук, профессор, академик РАПК, заслуженный нефтегазостроитель, почетный арматуростроитель.
По материалам пресс-службы НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС»