Курганский «Сенсор» отмечает 25-тилетний юбилей

Зародившееся в вузовских стенах уникальное курганское предприятие «Сенсор» празднует 25-летие. Завод занимается разработкой и использованием инновационных технологий и оборудования в области производства изделий для топливно-энергетического комплекса и медицины. Это настоящая кузница талантов, одна большая лаборатория, в которой творит команда увлеченных наукой людей. Вдохновителем, основателем и бессменным гендиректором «Сенсора» является доктор технических наук и профессор УрФУ Виктор Кузнецов. В интервью «МК-Урал» он рассказал о заводе и его главных инновационных достижениях, а также о том, как выживает наукоемкое производство в России, где бизнес и наука – не пересекающиеся прямые. Приведем несколько отрывков из интервью.

Первоначально предприятие осуществляло свою деятельность в стенах Курганского машиностроительного института. В 1992 году я, работая заведующим кафедрой автоматизации производственных процессов, решил попробовать себя в бизнесе и организовал научно-производственное предприятие «Сенсор». Мы начали ориентироваться на нефтегазовый рынок. Уже тогда было очевидно, что промышленность разваливалась и вся ставка в государстве была сделана на продажу нефти и газа. Запатентовали и выпускали системы контроля износа подшипниковых узлов центробежных нефтяных насосов. Это была действительно первая наукоемкая продукция, которая нашла широкое применение на Самотлорском месторождении.

В начале 2000-х организовали производство автоматизированного оборудования для трассового ремонта магистральных нефтегазопроводов и высокопрочного крепежа для нефтеперерабатывающих и нефтедобывающих компаний. Получили патент на изобретение и выпускали автоматизированные агрегаты подготовки битумной мастики для переизоляции газонефтепроводов. Другим, не менее значимым агрегатом, внедренным в производство, стал передвижной блок электропитания, предназначенный для электроснабжения оборудования в суровых трассовых условиях.

Для изготовления фланцевого крепежа разработали высокоэффективные технологии крупносерийного производства, которые и до сих пор держат наше предприятие на плаву. Производство фланцевого крепежа постоянно совершенствуется. Мы входим, я думаю, в тройку ведущих производителей в России в этой области. В настоящее время у нас 170 партнеров в России и странах СНГ.

«Сенсор» активно сотрудничает с Институтом физики металлов имени М.Н. Михеева Уральского отделения РАН, Институтом физики прочности и материаловедения Сибирского отделения РАН в Томске, Берлинским техническим университетом. Совместно с Курганским государственным университетом проведены две международные научно-технические конференции в 2006 и в 2008 годах с участием ученых из Германии, Италии и Польши. Под моей редакцией вышло в свет учебно-справочное пособие «Оптимальные технологии и инструмент производства фланцевого крепежа для трубопроводной арматуры, нефтегазового и энергетического оборудования», которое получило гриф Министерства образования и науки РФ.

Накопив производственный опыт, с 2007 года мы занялись производством оборудования для нефтедобычи и трубопроводной арматуры. Получены патенты на полезные модели дискретного дроссельного устройства для поддержания пластового давления, клапанов с разделителем сред и обратных сбросовых. Опытные образцы этих и других изделий прошли испытания и сертифицированы. И главное: мы разработали новые технологии отделочной обработки поверхностей шпинделей и штоков арматуры, которые обеспечивают значительное повышение ее

надежности. По этой теме у нас защищены одна докторская и две кандидатские диссертации. Сейчас на предприятии молодые сотрудники Скоробогатов А.С. и Воропаев В.В. готовят еще две кандидатские.

С 2010 года наша научная группа занимается нанотехнологиями и аддитивными технологиями. Все исследования внедряются в производство. Я увлеченный человек. Все сотрудники, которые определяют техническую политику на предприятии, такие же увлеченные. Просто рядом со мной невозможно быть не увлеченными. У меня даже две двери в кабинете: одна – на производство, вторая – в научный отдел. В научном подразделении вы увидите, сколько у нас патентов. У меня лично уже 70 патентов.

На основе наших научных исследований и опыта производства трубопроводной арматуры и деталей погружных нефтяных насосов мы создали инструмент для отделочной и упрочняющей обработки уплотнительных поверхностей деталей арматуры на современных обрабатывающих станках. К нам уже приходит очень много заказов на инструмент от других предприятий. А ведь изначально мы его создавали для решения своих проблем, в частности, повышения ресурса трубопроводной арматуры.

С помощью нашего инструмента на детали создается зеркальная и очень твердая поверхность. Если ее сейчас начать обрабатывать напильником, то напильник износится, а поверхность детали – нет. Структура металла состоит из зерен. За счет управления трением создаются большие деформации сдвига и эти зерна измельчаются до размеров меньше 100 нанометров. Реализуя нанотехнологии, мы повышаем износостойкость и долговечность поверхностей деталей в разы. Инструмент был продемонстрирован на Сибирской выставке-ярмарке технологий в Новосибирске, где мы завоевали золотую медаль. Ну и самая главная награда. Президент японской компании OKUMA Йосимаро Ханаки вручил нам диплом за то, что изобретенный нами инструмент мы применяем на станках его фирмы, – показывает общую фотографию с лидером зарубежной компании. – Мы знаем, что мы впереди планеты всей, однозначно. А в 2010 году творческий коллектив «Сенсора» в составе Кузнецова В.П., Горгоца В.Г., Аникеева А.В. и Руковичникова А.Д. был удостоен диплома лауреата премии губернатора Курганской области в сфере науки, техники и инновационной деятельности за разработку и внедрение инновационного инструмента и технологий для финишных переходов многоцелевой обработки поверхностей деталей высоконадежного нефтегазового оборудования. Мы перешагнули зарубежных конкурентов. Безусловно, я отвечаю за свои слова, у нас более 20 патентов и публикации в ведущих зарубежных научных журналах. Но чтобы поставлять инструмент на экспорт, нужны деньги. Это риск. В Правительстве Курганской области обещали дать деньги, но воз и ныне там. Ищем и обязательно найдем финансовую поддержку. Но вы знаете, что любые новые научные технические решения долго не живут, мир очень большой и наши работы знают.

Кстати, у нас есть еще одна совершенно новая и уникальная разработка систем охлаждения токарного инструмента. Уже испытали и подали заявки на патенты. Мы хотим сделать экологическую революцию в резании. Исследования докладывались на технологическом форуме в Рыбинске и вызвали большой интерес у ученых и практиков.

Если бы все наши российские предприятия, я имею в виду малый и средний бизнес, должным образом занимались наукой, то мы тогда бы и по-другому развивались, не были бы так зависимы от нефти и газа. К сожалению, у нас в России наука сама по себе, а бизнес сам по себе. А так не должно быть. Парадокс заключается в том, что бизнес развивается в каком-то одном направлении, а наука – в другом. Их пути расходятся. На Западе все компании-производители постоянно вкладывают деньги в развитие, новые исследования. Наше предприятие выбрало именно такой путь. Это очень трудный путь.

Наука должна сама создавать предприятия. Если есть у науки что-то реальное, то ей нужно помочь создать предприятие. Это должна быть фабрика, которая производит знания и новые технические решения. И наука должна быть реально-ориентированной. Я всегда занимался только реально-ориентированной наукой. Это мне привили в МВТУ им. Н.Э. Баумана, где я учился в аспирантуре. Я считаю, что фундаментальная наука чаще рождается и всегда рождалась, когда люди решают серьезные практические проблемы. Надо помогать ученым, которые ушли в бизнес, и тогда они будут развивать свои идеи. Вот мы можем позволить себе заниматься наукой за счет основного производства, тратить собственные деньги на инновационные разработки, а другие этого не могут делать. Во всем мире дают на это гранты на выгодных условиях, а мы существуем сами по себе и никто нам практически не помогает.

На предприятии есть свой учебный центр, где мы сами готовим себе кадры. За последние годы здесь обучились 143 человека (количество сотрудников «Сенсора» составляет 248 человек). Самого цифра удивила. Это очень много. С каждым годом наблюдается рост прошедших обучение. Это говорит о том, что предприятие развивается. Очень много студентов проходят у нас практику. Мы даже выпустили специальные методические указания для их обучения на нашем оборудовании.

Обучаем и рабочим профессиям. Ребята тянутся, повышают свою квалификацию, получают высшее образование и возвращаются к нам, потому что мы платим зарплату стабильно и у нас неплохие социальные гарантии. На современном предприятии рабочий класс должен быть квалифицированным. Первое, на что мы смотрим, когда берем на работу, способен человек мыслить или нет. Нам нужны творцы, талантливые молодые конструкторы и технологи для создания новой продукции, чтобы мы могли дальше побеждать на рынке. Мы эту проблему не можем решить, потому что негде этих ребят взять. Талантливых и всесторонне подготовленных молодых инженеров в Кургане не готовят. Конечно, мы бы научили и доучили, но контингент очень слабый. Сейчас белые воротнички в моде: экономисты и юристы. Ценности у молодежи совершенно другие.

Мы достигли успехов благодаря научному подходу и хорошей организации производства. Всем нашим производством управляют более 100 компьютеров. Можно проследить и посмотреть все стадии производства изделий – от получения заявки до отгрузки продукции. У нас персонализированная ответственность введена за каждую технологическую операцию. Сегодня на предприятии используется много уникального технологического оборудования с ЧПУ и автоматизированных комплексов, которые исключают ошибки операторов.

По материалам «МК-Курган»



