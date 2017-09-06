«ТЭМЗ» запустил производство трубопроводной арматуры для «Силы Сибири»

Вчера, 5 сентября 2017 года, на Томском электромеханическом заводе (ТЭМЗ) было запущено новое производство по выпуску трубопроводной арматуры. В церемонии открытия приняли участие глава «Газпрома» Алексей Миллер и врио губернатора Томской области Сергей Жвачкин. Проект реализован в рамках одного из первых в России специальных инвестконтрактов между Минпромторгом РФ, администрацией Томской области и промышленным предприятием. Инвестиции «Газпрома» превысили 1 млрд руб. Новая продукция ТЭМЗа найдет свое применение при эксплуатации магистрального газопровода «Сила Сибири».

«Сегодня на ТЭМЗе мы даем старт выпуску новой высокотехнологичной продукции, которая включена в нашу программу импортозамещения. В производство ТЭМЗа «Газпром» вложил собственные средства — 1,25 млрд руб.», — цитирует Алексея Миллера портал vtomske.ru. Глава газовой компании напомнил, что «Газпром» обеспечивает 95% потребности в технологическом оборудовании (а в трубопроводной системе — 100%) за счет российского производства. «Объемы сотрудничества с томскими промышленниками мы увеличили в 13 раз», — отметил он.

ОАО «Томский электромеханический завод им. В.В. Вахрушева» занимается производством электрооборудования. Основной владелец (34%) и гендиректор — депутат Законодательной думы Томской области Иван Пушкарев. Завод был основан в 1920 году, когда решением Губернского совнархоза мастерские Томского технологического (ныне политехнического) института были преобразованы в «Первый Томский машиностроительный завод Совнархоза» – «Машинострой». Сегодня ТЭМЗ представляет собой разработчика, производителя и поставщика широкого ассортимента горно-шахтного, трубопроводного и общепромышленного оборудования. По итогам 2016 годы выручка предприятия превысила 559,4 млн руб., чистая прибыль — 109,9 млн руб.

По материалам портала «КоммерсантЪ»



