AUMA представляет новое приложение для электроприводов

Компания AUMA выпустила новое приложение, доступное для планшетов и смартфонов на базе Android версии 4.4 и выше. Оно позволяет существенно сэкономить время и усилия при вводе электроприводов АУМА в эксплуатацию и при проведении техобслуживания. Основные возможности данного приложения:

— изменение настроек (рабочих параметров) блока управления AUMATIC;

— перенос созданных настроек с одного блока управления на другой. Рабочие параметры могут быть заданы заранее в режиме оффлайн и перенесены в блок при наличии соединения по Bluetooth;

— сохранение рабочих параметров с блока управления в файл, включая статус устройства (сообщения, ошибки, предупреждения и т.д). Данная функция позволяет эксплуатирующим службам предприятия отправить рабочие параметры, диагностические данные напрямую в сервисную службу АУМА, что позволяет решить многие проблемы дистанционно.

Приложение имеет довольно удобный пользовательский интерфейс, меню имеет ясную и понятную структуру, есть функция онлайн-помощника. Несколько уровней доступа к информации защищены паролем, что позволяет избежать несанкционированного изменения настроек. Приложение позволяет работать с приводами, установленными в опасных средах. Компания AUMA предлагает взрывозащищенные планшеты и смартфоны, где данное приложение уже установлено и готово к использованию.

ООО «ПРИВОДЫ АУМА» – официальный представитель AUMA Riester GmbH & Co.KG (Германия), мирового лидера в разработке и производстве электроприводов для автоматизации запорной и запорно-регулирующей арматуры. Производственная площадка, обеспечивающая сборку электроприводов в общепромышленном и взрывозащищенном исполнениях по Российским техническим условиям и их испытания, располагается в г. Химки Московской области. Компания также оказывает техническую и консультационную поддержку предприятий, эксплуатирующих оборудование АУМА. С 2001 г ООО «ПРИВОДЫ АУМА» поставляет на рынок России, стран СНГ весь ассортимент электроприводов и редукторов АУМА, а также обеспечивает гарантийное и послегарантийное обслуживание всего оборудования АУМА на территории своей ответственности.

По материалам пресс-службы ООО «ПРИВОДЫ АУМА»



