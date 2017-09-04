Научно-технический семинар

«Трубопроводная арматура: конструкторско-технологическое обеспечение надежности. Стандартизация, импортозамещение, маркетинг»

Проводится в рамках деловой программы выставки «РОС-ГАЗ-ЭКСПО»,

входящей в состав Петербургского Международного Газового Форума,

Санкт-Петербург, КВЦ «ЭКСПОФОРУМ», Зеленый зал, Павильон G

Начало семинара 3 октября 2017 года в 14.00, регистрация – 13.30

Организаторы: Журнал ТПА, ООО «Завод деталей трубопроводов «РЕКОМ», ООО «ФАРЭКСПО»

Спонсор семинара: ООО «ИЛЬМА»

Модераторы: Д. Г. Грак, С. Н. Дунаевский, А. Ю. Гор

Лекция-пролог: 10 минут о самых болезненных проблемах в арматуростроении и прогноз

на 2018 год. Грак Д. Г., главный редактор журнала ТПА

14.10 Начало семинара. Доклады и сообщения (до 15 минут)

Результаты введения нового ГОСТ 33259 на фланцы с точки зрения российских производителей арматуры и деталей трубопроводов

Спирин Д. А., ком. директор ООО «Завод «Промэнерго», Владимирская область, Покров

ГОСТ 33259 как инструмент повышения надежности фланцевых соединений трубопроводов. Преимущества прямого диалога «Проектировщик – Производитель»

Александров А. В., начальник отдела фланцевых соединений ООО «Завод деталей

трубопроводов «РЕКОМ», Санкт-Петербург

Перспективный способ изготовления фланцев по ГОСТ 33259 методом центробежного электрошлакового переплава

Фатьянов Д. С., директор по продажам ООО «Завод кольцевых заготовок», Омск

Состояние работ и задачи по совершенствованию нормативной документации на уплотнения из ТРГ

АО «НПФ «ЦКБА», ИНУМиТ МГУ им. М. В. Ломоносова, ООО «Силур» (докладчики уточняются)

Современные зарубежные методы и стандарты испытаний уровня утечек во фланцевых и сальниковых узлах

Малахо А. П. ИНУМиТ МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва

О новых стандартах на арматуру и детали трубопроводов в 2017 году. Проблемы применения стандартов в переходный период действия нескольких версий ГОСТов

Дунаевский С. Н., отв. секретарь ТК 259, зам. директора АО «НПФ «ЦКБА», Санкт-Петербург

Стандарты по трубопроводной арматуре в Системе нормативов NormaCS

Благий А. В., директор ИЦ ЗАО «Нанософт разработка», Москва

Совершенствование качества – совокупность функционально связанных мероприятий, создающих и сохраняющих во времени условия течения физических процессов, формирующих показатели качества (на примере решения проблем герметизации соединений)

Сейнов С. В., д. т. н., профессор, академик РАПК, президент – научный руководитель НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС», Пенза

Корпоративная база нормативно-технической информации: ведение и сопровождение внутренних и внешних нормативных документов для предприятий трубопроводной отрасли

Подкорытова Л. П., зам. ген. директора компании «Нормдокс», Санкт-Петербург

Обзор работ по созданию импортозамещающей арматуры АО «Атоммашэкспорт»

Нефедцев В. П., директор Управления специальной трубопроводной арматуры АО «Атоммашэкспорт», Волгодонск

Современные технологии изготовления модельной оснастки для производства трубопроводной арматуры

Хасанов И. Д., зам. генерального директора ЗАО «ЭНЕРГИЯ», Санкт-Петербург

Инновационные решения компании «ИЛЬМА» для герметизации подвижных и неподвижных разъемных соединений ответственного оборудования

Клепцов И. П., технический директор ООО «ИЛЬМА», Санкт-Петербург

Опыт восстановления герметичности при ремонте фланцев и арматуры на предприятиях тепловой энергетики

Сырцов Ю. А., начальник службы ТО и ремонта ЗАО «УК «ГСР Энерго», Санкт-Петербург

16.00 Вручение Арматурного Оскара – специального приза журнала ТПА за выдающиеся достижения в отрасли арматуростроения

16.15 Прения и круглый стол:

Выступления представителей арматурных компаний и предприятий, проектных институтов, торговых фирм и др. Общая дискуссия.

17.00 Фуршет, неформальное общение по проблемам арматуростроения

18.00 Окончание семинара



