Рабочая встреча редакторов журнала ТПА с генеральным директором АО «НПФ «ЦКБА» М.С.Стабровским

31 августа состоялась рабочая встреча главного редактора ТПА Дмитрия Грака и редактора молодежной редакции Анны Поповой с генеральным директором ведущего предприятия в отрасли арматуростроения АО «НПФ «ЦКБА» Михаилом Стабровским. Были обсуждены планы и перспективы совместной работы по созданию тематического номера журнала, посвященного новым разработкам и направлениям работ ЦКБА на ближайшие годы. В частности, планируется написать статьи и обзоры о фонтанной арматуре для подводной добычи нефти и газа и новым конструкциям арматуры для СПГ. Эти два направления в создании арматуры нового поколения позволят не только развить конструирование, но и способствовать внедрению новых конструкционных материалов, покрытий, приводных механизмов, уплотнений и т. д.

Также обсуждалась возможность создания на базе сайта ЦКБА информационного центра с использованием средств интеграции электронной библиотеки стандартов, Facebook и сайтов предприятий – разработчиков стандартов, что могло бы обеспечить доступ для всех участников рынка арматуры к мониторингу (обновлению) всех стандартов и НТД в отрасли арматуростроения. Обсуждался и ряд других совместных информационных проектов.

Санкт-Петербург, 31 августа 2017 года