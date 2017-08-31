В Челябинске состоялся 1 этап Russian Water Cup

8-9 августа 2017 года в Челябинске в рамках выставки «Строительство-2017» состоялось открытие чемпионата RUSSIAN WATER CUP 2017/2018, а также прошел первый отборочный этап второго сезона чемпионата. Его победителями стали специалисты МУП «ПОВВ» – именно они заняли первое место. В команду «Профи» от ПОВВ вошли мастера СП «Горводопровод» Антон Тимкин и Александр Ярцев. «Победа абсолютно заслуженная, название команды говорит само за себя, — рассказывает начальник СП „Горводопрод" МУП „ПОВВ" Дмитрий Носачёв. — Задания были не из легких — нужно было выполнить врезку под давлением и врезку фланцевой задвижки в трубопроводы. Причем соревновались команды на скорость, выполнить задание нужно было без ошибок, несмотря на природные испытания в виде ливня». «Я горжусь нашими специалистами. Даже те, кто не попал в тройку призёров, показали мастерство. Виден потенциал и у молодых специалистов. Приходят они к нам теоретиками и воспитываются, приобретая навыки в траншеях и тяжких условиях. И посмотрите, какие кадры вырастают! Молодцы ребята!» — добавил Дмитрий Носачёв.

Второе и третье место заняли команды из Магнитогорска. На четвертом месте — также команда МУП «ПОВВ» с названием «Цунами» (Рустам Бикбаев и Игорь Федотов). Весной тройка призеров отправится на завершающий этап конкурса Russian Water Cup, на котором встретятся победители из остальных регионов страны. Отчетное видео о первом дне соревнований можно посмотреть на YouTube-канале конкурса.

Следующий отборочный этап конкурса пройдет 19-20 сентября в Екатеринбурге в рамках Международной специализированной выставки «AQUAPROM-URAL». Напомним, RUSSIAN WATER CUP – это ПЕРВЫЙ и ЕДИНСТВЕННЫЙ российский чемпионат профессионального мастерства среди специалистов рабочих профессий (слесари АВР, слесари-водопроводчики, слесари-ремонтники, монтажники и т.п.) предприятий ВКХ и ЖКХ разных регионов нашей страны.

По материалам пресс-службы организаторов и портала ZNAK



