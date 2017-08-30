«Данфосс» открыл первый центр по технологии 3D-печати

Международный концерн Danfoss A/S 29 августа 2017 года открыл первый центр по изготовлению продукции по технологии 3D-печати в городе Норборг в Дании. На очереди – аналогичные объекты в Северной Америке и Азии. Это результат крупных инвестиций в области цифровизации производства. «Мы предлагаем новые решения и оборудование мирового класса, и я с нетерпением жду применения цифровых технологий при создании новых продуктов», – заявил Ким Фаузинг, генеральный директор Danfoss A/S.

3D-печать является ключевой частью цифровой трансформации компании. Технология открывает большие возможности для конструкторов. Ускоряется процесс разработки прототипов новых видов продукций, решений и различных компонентов. Инженеры могут экспериментировать при создании лучшего дизайна и проверять производительность продукта. По оценкам, сроки выхода нового изделия на рынок – от идеи до массового выпуска – сокращаются на треть.

Как отметил Андре Борушаки, технический директор компании, эти центры помогут ускорить работу НИОКР и процесс развития компании. Центры по технологии 3D-печати оптимизируют эффективность производства и позволят быстрее проектировать продукцию завтрашнего дня. Сотрудники отделов R&D уже сформировали круг задач на ближайшие месяцы.

Компания Danfoss считается ведущим производителем средств автоматизации и устройств для систем теплоснабжения, вентиляции, кондиционирования зданий и холодильных систем, широкого спектра регуляторов прямого действия, приводной техники, промышленной автоматики, запорной и регулирующей арматуры.

По материалам пресс-службы ООО «Данфосс»



