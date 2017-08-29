«Пензтяжпромарматура» получила кредит на развитие номенклатуры производства

«Промсвязьбанк» открыл кредитную линию ООО «ПТПА-Партнер» (г. Пенза) на сумму 150 млн рублей по ставке 10,6 % годовых. Низкая ставка обеспечена поручительством Корпорации МСП, которое предоставлено банку по программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. Финансирование было направлено на приобретение станков, а также на закупку сырья и материалов для нового производства.

«В 2017 году мы планируем расширить номенклатуру выпускаемых видов запорной арматуры. Современное оборудование уже приобретено и монтируется. Финансовая поддержка по низкой процентной ставке позволила реализовать проект в сжатые сроки и высвободить часть средств завода на развитие других производственных направлений», – отметил генеральный директор ПТПА - Партнер Анатолий Брыксин.

ООО «ПТПА-Партнер» входит в число ведущих отечественных предприятий по выпуску промышленной трубопроводной арматуры: шаровых кранов, клапанов, заглушек и фланцев. Продукция компании используется в работе предприятий атомной и тепловой энергетики, газовой, нефтяной, металлургической, химической и других отраслях промышленности. Арматура предприятия успешно эксплуатируется в России, в странах СНГ, Европы, Азии, ближнего Востока, Латинской Америки. По состоянию на 23 августа 2017 года предприятия малого и среднего бизнеса Пензенской области получили гарантийную поддержку Корпорации МСП на сумму более 1,79 млрд рублей, что позволило им привлечь заменое финансирование в объеме 1,98 млрд рублей.

По материалам портала Advis



