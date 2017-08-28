«СеверМаш» выиграл тендер на поставку арматуры для Нововоронежской АЭС-2

Пресс-служба «СеверМаша» сообщает, что компанией выигран тендер и заключен договор поставки с ген. подрядчиком по строительству Нововоронежской АЭС-2 АО «Атомэнергопроект», по которому для второго энергоблока атомной станции будут поставлены краны шаровые А.КШ.Р DN15, 25, 50 с шарнирной муфтой 3 класса безопасности. Применение шарнирной муфты позволяет вынести орган управления шаровым краном из опасной зоны и обеспечить безопасность оператора. Шаровые краны такого типа уже поставлялись на первый блок строящейся Нововоронежской АЭС-2.

Напомним, свою история производства трубопроводной арматуры «СеверМаш» начал в 1999 году с небольшого цеха и нескольких станков для производства оснастки. Более чем за 15 лет «СеверМаш» добился значительного расширения номенклатуры выпускаемой продукции собственной разработки под своей торговой маркой и увеличения объёмов поставок. В результате в настоящее время холдинг «СеверМаш» является одним из ведущих производителей трубопроводной арматуры в России, выпускающим до 50 тыс. изделий в год. Компания реализует все этапы жизненного цикла выпускаемой продукции – от проектирования и маркетингового исследования до серийного производства. На сегодняшний день в номенклатуре продукции, выпускаемой «СеверМаш»:

- сильфонные и сальниковые клапаны, шаровые краны, дисковые затворы для установки на трубопроводах предприятий Атомной энергетики (АЭС);

- шаровые краны DN10 - 200, PN до 16,0 МПа для установки на трубопроводах атомных станций (АЭС) и других предприятий и производств атомной отрасли;

- сильфонные (аналог 14нж17ст, 14с17ст) и сальниковые (аналог 15нж54бк, 15с54бк, 15с54ст) клапаны для установки на технологических линиях газовой, нефтяной, нефтехимической и других отраслях промышленности;

- шаровые краны DN 10 - 1400, PN до 32,0 МПа для установки на трубопроводах газовой, нефтяной, химической промышленностей, а также шаровые краны для транспортирования морской воды, жидкого и газообразного хлора и продуктов на его основе;

- дисковые затворы и задвижки для предприятий ЖКХ, водоканалов и коммунальных сетей;

- детали запорной арматуры и оборудования по чертежам заказчика.

По материалам пресс-службы Холдинга «СеверМаш»



