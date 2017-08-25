МИНПРОМТОРГ ПОДДЕРЖИТ СТАНКОИНСТРУМЕНТАЛЬНУЮ ОТРАСЛЬ

21 августа состоялось совещание по вопросу формирования отраслевых приоритетов государственной поддержки со стороны Внешэкономбанка. В мероприятии приняли участие представители российских предприятий в сфере станкостроения, производства комплектующих и инструмента, а также представители технических высших учебных заведений. Открывая заседание, директор Департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Минпромторга России Михаил Иванов подчеркнул важность сотрудничества с ВЭБ по вопросам реализации промышленной политики в приоритетной для государства отрасли. «Внешэкономбанк расширяет диапазон существующих инструментов поддержки отрасли станкостроения», - отметил он.

Вице-президент экспертно-аналитической дирекции Внешэкономбанка Энрико Дамьяно рассказал о новом подходе института развития к работе с инвестиционными проектами, в частности, об этапах инвестиционного процесса, принципах поиска, экспертизы и отслеживания проектов. По его словам, получение поддержки ВЭБ возможно на любой стадии жизненного цикла проекта.

Участники совещания ознакомились с подходом к приоритезации технологических направлений для формирования отраслевого плана ВЭБ, в ходе обсуждения которого была отмечена необходимость первоочередной поддержки технологических направлений из отраслевого плана импортозамещения Минпромторга России, по которым на текущий момент отсутствуют крупные проекты.

По итогам совещания ряд предприятий выразили заинтересованность в продолжении сотрудничества с Внешэкономбанком в части получения дополнительных мер поддержки для планируемых к реализации инвестиционных проектов.

По материалам пресс-службы Минпромторга



