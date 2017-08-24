На «Аскольде» продолжается модернизация производства

На дальневосточном предприятии «Аскольд» успешно идёт техническое перевооружение производства с целью увеличения производственных мощностей и выпуска продукции. Собственными силами работников энергомеханической службы №8 в мае 2017 г. произведена модернизация оборудования на насосной станции питьевой воды. Установлена система частотного регулирования на главных сетевых насосах. В результате проведённой модернизации регулировка давления в магистральных трубопроводах переведена в автоматический режим и не зависит от человеческого фактора (при увеличении водопотребления и снижении давления в сети автоматически происходит выравнивание величины давления до заданного). Затраты на модернизацию составили 45 000 рублей и были окуплены в первый месяц работы оборудования. Дальнейшая экономия после модернизации составит 50 000 рублей ежемесячно. Работы проводились под руководством главного энергетика Деревянко А.Г. дружным коллективом ЭМС в составе Старчеуса Г.В., Рудовского Р.Н. и персонала электроучастка.

Ремонт сетей электроснабжения вступает в завершающую стадию. На сегодняшний день ведутся ремонтные работы повреждённых линий (которые не ремонтировались долгие годы), кроме того, ведутся переговоры по проведению модернизации открытой подстанции 35/6 Кв. Планируется масштабная работа по замене изношенного и устаревшего оборудования. Мероприятия подобного рода направлены на улучшение качества электроснабжения как нашего предприятия, так и ближайшего района. Напомним, что через подстанцию «Аскольд» электроснабжение получают часть улицы Октябрьской и котельная «Курс».

Кроме того, сотрудниками ЭМС в подразделениях предприятия продолжается серьёзная работа по модернизации и капитальному ремонту оборудования. Руководством предприятия выделены значительные финансовые средства на проведение данных работ.

Дальневосточный арматурный завод «Аскольд» является единственным отечественным предприятием, расположенным на Дальнем Востоке и выпускающим трубопроводную арматуру высокого и низкого давления. Завод был основан в 1943 году и имеет богатый опыт в сфере арматуростроения. В январе 2014 года завод стал действительным членом Научно-промышленной Ассоциации Арматуростроителей. В августе того же года предприятие получило лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на изготовление оборудования для ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов. Каталог продукции «Аскольда» обширный: арматура для судостроения и судоремонта, пожарная арматура; муфтовые, переходные, рукавные головки; соединительные муфтовые, цапковые и рукавные головки; заглушки различных видов, запорные клапаны, распылители различных модификаций и пожарные стволы. Материал, из которого выполнены изделия – бронза. Проводимая среда – пресная и морская вода.

По материалам пресс-службы ПАО «Аскольд»



