На «Волгограднефтемаше» изготовлена колонна для «Силы Сибири»

Несмотря на появившуюся недавно новость о закрытии некоторых цехов предприятия, «Волгограднефтемаш» продолжает активно изготавливать профильное оборудование. Так, специалисты завода изготовили и отгрузили колонну длиной 41 метр и весом более 80 тонн. Заместитель губернатора — председатель комитета промышленности и торговли Волгоградской области Роман Беков рассмотрел с руководством предприятия возможности привлечения господдержки для проведения опытно-конструкторских работ и перспективы дальнейшего развития площадки. Он подчеркнул: «Нефтегазовое оборудование, которое производит сегодня «Волгограднефтемаш», ранее закупалось за рубежом, сегодня предприятие обеспечивает им все крупные газонефтяные компании. Завод — активный участник федеральных программ, по которым уже получено 62 миллиона рублей безвозмездной государственной поддержки».



Всего за последние четыре года компания вложила в модернизацию производственной площадки порядка миллиарда рублей. Техническое перевооружение позволяет предприятию выполнять сложные, крупные заказы — только для Якутского центра газодобычи здесь сейчас изготавливают 29 единиц оборудования. В рамках федеральной программы импортозамещения «Волгограднефтемаш» выпускает реакторы, коксовые камеры, системы хранения и очистки, запорную трубопроводную арматуру, приводную технику, трубопроводную арматуру для нефте- и газопроводов, перерабатывающих предприятий. По итогам 2016 года отгружено импортозамещающей продукции почти на два миллиарда рублей.



В настоящее время предприятие планирует принять участие в программе Минпромторга России, предусматривающей субсидирование затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР). «Сегодня по линии Минпромторга и Минобрнауки разработано много программ, которыми мы пользуемся. Выполняем много опытных разработок, которые требуют достаточно больших финансовых ресурсов, поэтому субсидии государства будут как нельзя кстати. С поддержкой региона и комитета промышленности многие вопросы в федеральных ведомствах решаются гораздо быстрее», — отметил главный инженер предприятия Дмитрий Батищев.



ОАО «Волгограднефтемаш» считается одним из крупнейших российских производителей технологического оборудования для газовой, нефтяной и нефтехимической отраслей промышленности. Вместе с «Котельниковским арматурным заводом» (г. Котельниково Волгоградской обл.) входит в состав Группы компаний «СГМ» и специализируется на выпуске реакторов, коксовых камер, колонн, сепараторов, емкостей, кожухотрубчатых теплообменников, нефтяных насосов, устройств камер запуска и приема средств очистки и диагностики и трубопроводной арматуры. Главной особенностью предприятия является возможность изготовления крупногабаритного и нестандартного оборудования в полной заводской готовности.



По материалам пресс-службы официального портала Волгоградской области