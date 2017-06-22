Расширена аккредитация метрологической службы МК «Сплав»

В соответствии с Федеральным законом № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» метрологическая служба ПАО «Контур», основного производственного предприятия Корпорации «Сплав», успешно прошла процедуру подтверждения компетентности и расширения области аккредитации, получив право на проведение поверки средств измерения потока, расхода, уровня, объема веществ.



Как отмечает Лариса Розова, главный метролог ПАО «Контур», аккредитация – это официальное признание полномочным и авторитетным органом того, что метрологическая служба обладает должной компетенцией и имеет право осуществлять работы по поверке средств измерения: «Данный статус – это огромное преимущество и существенная экономия времени и финансов, поскольку все средства измерения, применяемые у нас, мы имеем право поверять самостоятельно, не обращаясь к сторонним организациям. Кроме того, данная аккредитация дает нам право проводить поверку средств измерений и для других компаний», – подчеркивает Л. Розова.



Новый вид поверки осуществляется на уникальной установке STEP-MT-50/50-20, разработанной для Корпорации «Сплав» по отдельному проекту. Оборудование обеспечивает высочайшую точность измерений при погрешности менее 0,04%. На всей территории России существует не более 7 средств измерений, гарантирующих столь высокую точность. Благодаря высоким характеристикам данный вид оборудования с апреля 2017 года аттестован в Росстандарте в качестве вторичного эталона единицы массового и объемного расхода жидкости и эталона второго разряда единицы объёма жидкости. На данном оборудовании проводится поверка эксклюзивно выпускаемых Корпорацией «Сплав» расходомеров ШТОРМ, применяемых на 11 блоках атомных электростанций типа РБМК и использующихся в системах управления защитой реакторов.



В национальной системе аккредитации входящее в «Сплав» предприятие «Контур» было аккредитовано в июле 2016 года. Теперь Корпорация успешно подтвердила свою компетентность в осуществлении поверки средств измерения и расширила область аккредитации. Более года на предприятии велась тщательная подготовка и масштабная работа по повышению квалификационного уровня специалистов-поверителей, приведению помещений, оборудования и документации в соответствие с требованиями и критериями нормативно-технической документации. В задачи метрологической службы МК «Сплав» входят несколько направлений деятельности. Это выполнение всех высокоточных измерений, метрологический надзор за состоянием и применением средств измерения, техническое обслуживание и поверка многочисленных средств измерения и допускового контроля, которые используются на предприятии. «Сплав» обладает огромным парком – более 30 тыс.единиц - средств измерений, из них силами собственной метрологической службы поверку проходят почти 29 тыс.приборов.



По материалам пресс-службы ПАО «Корпорация Сплав»