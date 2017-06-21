Компания «ПРИВОДЫ АУМА» выпустила новую линейку редукторов

«ПРИВОДЫ АУМА» предлагает новую бюджетную линейку неполнооборотных редукторов GQB. Данная модель редуктора отличается простотой конструкции и более низкой стоимостью по сравнению со стандартными редукторами GS при сохранении качества и надежности изделий АУМА.



Как отмечают в компании, данные редукторы являются оптимальным решением для применения в водном хозяйстве и энергетике, предназначены преимущественно для запорного режима работы в температурном диапазоне от –40° до +100°, имеют степень защиты оболочки IP67. В комбинации с электроприводом максимальный крутящий момент составляет 84 000 Нм.



ООО «ПРИВОДЫ АУМА» – официальный представитель AUMA Riester GmbH & Co.KG (Германия), мирового лидера в разработке и производстве электроприводов для автоматизации запорной и запорно-регулирующей арматуры. Производственная площадка, обеспечивающая сборку электроприводов в общепромышленном и взрывозащищенном исполнениях по Российским техническим условиям и их испытания, располагается в г. Химки Московской области. Компания также оказывает техническую и консультационную поддержку предприятий, эксплуатирующих оборудование АУМА. С 2001 г ООО «ПРИВОДЫ АУМА» поставляет на рынок России, стран СНГ весь ассортимент электроприводов и редукторов АУМА, а также обеспечивает гарантийное и послегарантийное обслуживание всего оборудования АУМА на территории своей ответственности.



По материалам пресс-службы ООО «ПРИВОДЫ АУМА»