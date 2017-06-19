В ЧТПЗ начался II корпоративный чемпионат по методике WorldSkills

В Образовательном центре Группы ЧТПЗ состоялась церемония открытия II корпоративного чемпионата профессионального мастерства «Молодые профессионалы» WorldSkills Hi-Tech. С 16 по 20 июня 2017 года профессиональные навыки продемонстрируют сотрудники пяти предприятий компании: Челябинского трубопрокатного и Первоуральского новотрубного заводов, завода «ЭТЕРНО», а также предприятий нефтяного машиностроения «Алнас» и «Ижнефтемаш».



Соревнования пройдут среди представителей рабочих специальностей от 18 до 28 лет в пяти компетенциях: «мехатроника», «сварочные технологии», «электромонтаж», «токарные работы на станках с ЧПУ», а также впервые презентованная в России «промышленная механика и монтаж». Именно Группа ЧТПЗ стала инициатором проведения в нашей стране соревнований по данной общемировой компетенции. Площадкой для подготовки участников российской сборной WorldSkills в компетенции «промышленная механика и монтаж» станет Образовательный центр Группы ЧТПЗ.



В чемпионате примут участие 25 сотрудников трубного и нефтесервисного дивизиона Группы ЧТПЗ, а также двое приглашенных специалистов из Бразилии. Все конкурсные задания корпоративного этапа составлены в соответствии с международными стандартами движения WorldSkills.



«Успешная карьера на современном производстве невозможна без постоянного развития своих компетенций, а участие в чемпионате дает прекрасную возможность получить новые знания и улучшить профессиональные навыки. Соревнования рабочих специальностей – это прекрасная возможность оценить уровень подготовки молодых специалистов», – сказала на открытии Корпоративного чемпионата директор по персоналу Группы ЧТПЗ Светлана Кузьминых.



Напомним, победители корпоративного чемпионата представят компанию на Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech, который пройдет в Екатеринбурге с 3 по 7 ноября. Представители Группы ЧТПЗ неоднократно становились победителями и призерами чемпионатов рабочих профессий WorldSkills Hi-Tech. В 2014 году сотрудники компании стали победителями Национального чемпионата в компетенции «мехатроника». В 2015 и 2016 годах белые металлурги завоевали золотые медали в компетенции «промышленная автоматика». Всего за пять лет участия в чемпионатах WorldSkills сотрудники Группы ЧТПЗ завоевали 54 медали.



По материалам пресс-службы ПАО «ЧТПЗ»