На «Трубодетали» завершился аудит системы менеджмента качества

Завод «Трубодеталь» подтвердил соответствие систем менеджмента качества, экологии и безопасности труда требованиям международной системы ISO и OHSAS, сообщает пресс-служба предприятия. Проверку проводили представители международного сертификационного органа TUV NORD CERT GmbH (Союз работников технического надзора, Германия). Комиссия рекомендовала оформить АО «Трубодеталь» на новый срок сертификаты соответствия по требованиям ISO 9001:2015 и ISO/ТS 29001:2010 и подтвердить сертификаты по требованиям OHSAS 18001:2007 и ISO 14001:2004.



«Завод подтвердил соответствие системы менеджмента качества новым требованиям ISO 9001, которые вышли в 2015 году. Мы всегда стремимся равняться на самые актуальные стандарты качества, следовать передовым практикам, чтобы максимально удовлетворять требованиям наших ключевых клиентов», – прокомментировал управляющий директор завода «Трубодеталь» Дмитрий Марков.



Напомним, завод «Трубодеталь» (АО «Трубодеталь», г.Челябинск, входит в состав Объединенной металлургической компании, АО «ОМК», г. Москва) – одно из крупнейших в России и странах СНГ предприятий по производству соединительных деталей трубопроводов из низколегированной стали диаметром 57-1420 мм. Завод выступает ключевым поставщиком продукции для строительства нефтяных и газовых коммуникаций, а также магистральных сетей. Производственные мощности рассчитаны на выпуск 30 тыс. тонн деталей в год с номенклатурой более 1000 типоразмеров в бесшовном, шовном и штампосварном исполнении. Продукция АО «Трубодеталь» сертифицирована аккредитованными органами по Техническому регламенту, в системе ГОСТ Р, в системе добровольной сертификации «Газпромсерт» и др.



По материалам пресс-службы АО «ОМК»