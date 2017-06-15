«АТОМЭНЕРГОМАШ» ОСВОИЛ НОВЫЙ ТИПОРАЗМЕР АРМАТУРЫ ДЛЯ «ГАЗПРОМА»

В АО «АЭМ-технологии» (входит в «Атомэнергомаш») завершились приемочные испытания трубопроводной арматуры под надзором представителей «Газпрома». На гидростенде «Атоммаша» приемку прошел клапан обратный нового типоразмера с условным диаметром 300 мм. Испытание проводилось в три этапа. Сначала клапан проверили на прочность. Из изделия удалили воздух (это необходимо для исключения воздушной «пробки») и заполнили водой под давлением 120 атмосфер на полчаса. На втором этапе под давлением жидкости проверили герметичность затвора. Завершающая стадия — пневматические испытания. Работоспособность клапана проверили в условиях, дублирующих рабочую среду, при рабочем давлении газа (воздуха).



«Главное требование к клапану — это его работоспособность. В режиме реальной эксплуатации при падении давления до нуля затвор должен перекрыть обратный поток газа, — рассказал инженер АО «Оргэнергогаз» Александр Касьян. — Сегодня клапан прошел испытания, а соответственно гарантировал свою надежность. У нас как у ведомственной приемки нет никаких претензий». В результате испытаний было подтверждено качество изделия и соответствие продукции требованиям ПАО «Газпром». Таким образом, Волгодонский филиал освоил новую линейку оборудования (обратный клапан ДУ-300) и получил право на поставку данного вида арматуры для объектов Газпрома.



Обратные клапаны — вид защитной и предохранительной трубопроводной арматуры, применяются в системах трубопроводов в качестве необслуживаемых, автоматически действующих защитных устройств и предназначены для предотвращения обратного потока природного, нефтяного и искусственного газов в районах их добычи, переработки, производства и хранения.



АО «Атомэнергомаш» – Машиностроительный дивизион Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» – один из крупнейших энергомашиностроительных холдингов России, предлагающий полный спектр решений в области проектирования, производства и поставки оборудования для атомной и тепловой энергетики, нефтегазовой отрасли, судостроения и рынка специальных сталей. Дивизион объединяет крупнейшие энергомашиностроительные предприятия, включая производственные, проектно-конструкторские и научно-исследовательские организации. Производственные мощности расположены на территории России, Украины, Чехии и Венгрии. Компания полностью контролирует производственную цепочку ключевого оборудования для ядерного острова и машинного зала – от НИОКР и выпуска рабочей документации до проектирования технологических процессов и производства оборудования. Кроме того, дивизион развивает новые направления бизнеса, ключевыми из которых являются тепловая энергетика, газнефтехимия, судостроение, специальные стали.



По материалам пресс-службы АО «АЭМ»