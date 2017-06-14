«Роснано» продает свою долю «Этерно»

«Роснано» избавляется от завода по выпуску соединительных деталей трубопроводов: предприятие намерено продать 49,89 % доли в «Этерно» – совместном предприятии с Челябинским трубопрокатным заводом (ЧТПЗ). Минимальная цена пакета составляет 4,72 млрд руб. Покупатель будет определен по итогам открытого конкурса. Как ожидается, предварительные итоги будут подведены до 7 июля 2017 г.



«Основным критерием при выборе победителя будет являться предложенная цена за пакет принадлежащих «Роснано» акций. Также будет учитываться способность покупателя успешно развивать проект во взаимодействии с другими акционерами», - отмечается в сообщении пресс-службы холдинга.



Завод «Этерно» – новое производство годовой мощностью до 10 000 тонн деталей, запущенное в 2015 году на промплощадке Челябинского трубопрокатного завода. В производстве нашли применение специальные материалы и технологические процессы, которые приводят к образованию наноструктур в материалах изделий. Это позволяет достичь значительного увеличения прочности и эксплуатационной надежности продукции. В частности, одной из применяемых технологий стала сварка швов деталей с использованием титана и бора, чьи наноразмерные соединения играют основную роль в упрочнении структуры изделий. Ежегодно на заводе планируют выпускать до 10 тыс. тонн штампосварных деталей трубопроводов – отводов, тройников, переходов и днищ. Завод планирует ежегодно выпускать до 150 единиц новой продукции под стратегические проекты, такие как вторая нитка продуктопровода «Новый Уренгой – Сургут», газопровод «Северный поток – 2», проекты по обеспечению ремонтно-эксплуатационных нужд «Газпрома», «Роснефти» и нефтегазовых компаний стран СНГ – соответствующую сертификацию предприятие уже прошло. ЧТПЗ принадлежит 50,1% долей в ООО «Этерно», корпорации «Роснано» – 49,9%.



По материалам пресс-службы Группы РОСНАНО