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«Знамя труда» поставит арматуру на индийскую АЭС

09 июня, 2017 11

Завод «Знамя труда» подписал контракт на поставку задвижек DN до 400 мм для сооружения энергоблоков №3 и №4 АЭС Куданкулам (Индия). В Индию будут поставлены задвижки клиновые ТД13075 со следующими характеристиками:

1. Давление Pр 1,0 МПа (10 кгс/см²), 1,6 МПа (16 кгс/см²), 2,5 МПа (25 кгс/см²)

2. Номинальный диаметр DN 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400

3. Температура рабочей среды до 250 °С

4. Материал корпуса 20, 08Х18Н10Т

5. Управление задвижкой – от пневмопривода нормально закрытого (НЗ) действия с электромагнитным пневмораспределителем Т055.077М (пневмораспределитель работает от сети переменного тока напряжением до 220 В с частотой 50±1,0 Гц); от электропривода – ручное

6. Изготовление и поставка по ТУ 26-07-360-86 редакция 2009 г.

Также в настоящее время идёт подписание ещё одного контракта для индийского заказчика – на поставку регулирующих клапанов DN до 500 мм.

АО «Завод «Знамя труда», входящее в состав оборонно-промышленного сектора Холдинговой компании «Эго-Холдинг», — один из крупнейших производителей трубопроводной арматуры в России. За долгую историю своего существования заводом накоплены обширные знания в области конструирования и реализации сложных технических проектов и ведётся постоянная работа по новым разработкам на основе требований заказчиков. Трубопроводная арматура предприятия востребована практически во всех ведущих отраслях промышленности и поставляется по всей России, а также в страны ближнего и дальнего зарубежья. Производственные площади Завода делятся на производство арматуры для АЭС и общепромышленной арматуры. Экспортные и внутренние поставки продукции осуществляются на самые современные объекты атомной и топливной энергетики, что лишний раз становится признанием предприятия и позволяет сохранять высокий статус среди ведущих производителей трубопроводной арматуры.

По материалам пресс-службы АО «Завод «Знамя труда»

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