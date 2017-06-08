НПФ «Раско» расширила номенклатуру ЗПК и РД

Пресс-служба научно-производственной фирмы «Раско» сообщает о расширении ассортимента запорно-регулирующих клапанов и регуляторов давления воды и пара прямого действия. В частности, номенклатура продукции фирмы пополнилась изделиями компании ООО «КПСР Групп», более 16 лет специализирующейся на разработке и производстве трубопроводной регулирующей арматуры для автоматизации систем тепло-водоснабжения и технологических процессов. Теперь в НПФ «Раско» можно сделать заказ на:

1. Клапаны с ЭИМ: Клапаны запорно-регулирующие КПСР серии 100 (аналог 25ч945п)

2. Клапаны запорно-регулирующие КПСР серии 110 (аналог 25ч945п)

3. Клапаны запорно-регулирующие КПСР серии 200 (аналог 25кч945п нж)

4. Клапаны запорно-регулирующие КПСР серии 210 (аналог 25с947нж)

5. Клапаны смесительные КССР серии 110

6. Регуляторы давления прямого действия типа РА:

– Регуляторы давления РА-А «после себя» серий 100, 200 и 220;

– Регуляторы давления РА-В «до себя» серий 100 и 220;

– Регуляторы перепада давления РА-М серий 100 и 220;

7. Клапаны КПСР с мембранным исполнительным механизмом (МИМ) серий 100, 210 и 220, обладающие следующими особенностями:

– Сменный плунжер позволяет изменять пропускную способность без демонтажа клапана, обеспечивает возможность изготовления клапанов с нестандартной пропускной способностью;

– Две функции в одном – запорная и регулирующая;

– Класс герметичности «А» по ГОСТ 9544;

– Разгруженная конструкция клапана позволяет использовать маломощные приводы, уменьшить износ деталей и увеличить срок службы клапана;

– Уплотнение штока из фторопласта с силовым элементом из резины не требует обслуживания.

Научно-производственная фирма «РАСКО», основанная в 1994 году, занимается комплексным решением вопросов оснащения предприятий различных отраслей промышленности современным газовым оборудованием, приборами теплотехнического контроля и регулирующим оборудованием. Основными направлениями работ стали разработка, консультации, поставка, монтаж и сервисное обслуживание энерго- и ресурсосберегающего оборудования, средств контроля и регулирования для автоматизации технологических процессов, систем водо-, тепло- и газоснабжения, а также кондиционирования и хладоснабжения. С 2008 года НПФ «РАСКО» приступила к серийным поставкам приборов и оборудования под брендом «РАСКО». В настоящее время в линейку продукции под брендом «РАСКО» также входят дифманометры, кнопочные краны, преобразователи давления, реле давления, индикаторы разности давлений и т.д.

По материалам пресс-службы НПФ «РАСКО»



